"Scarpette Rosse”, questa sera il film “Suffragette” con Meryl Streep
Per la rassegne "Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico
Barbara Belzini
|1 ora fa
Continua la programmazione di "Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: questa sera, all’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico, alle 21 andrà in onda “Suffragette”, un titolo del 2015 con Meryl Streep che racconta gli inizi del movimento suffragista femminile del Regno Unito.