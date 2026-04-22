"Scarpette Rosse”, stasera il film “A royal weekend” di Roger Michell
All’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico
Barbara Belzini
|3 ore fa
Continua la programmazione di "Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: questa sera, all’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico, alle 21 andrà in onda “A royal weekend” un film del 2012 diretto da Roger Michell.
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