“Scarpette Rosse”, stasera il film “Camera con vista” di James Ivory
Per la rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico
Barbara Belzini
|1 ora fa
Nuovo appuntamento per “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: questa sera, all’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico, alle 21 andrà in onda “Camera con vista”, il primo grande successo commerciale di James Ivory, una leggenda vivente che, per chi c’era, è stato ospite del cinema Jolly nel gennaio 2024.