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“Scarpette Rosse”, stasera il film “Camera con vista” di James Ivory

Per la rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico

Barbara Belzini
|1 ora fa
“Scarpette Rosse”, stasera il film “Camera con vista” di James Ivory
1 MIN DI LETTURA
Nuovo appuntamento per “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: questa sera, all’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico, alle 21 andrà in onda “Camera con vista”, il primo grande successo commerciale di James Ivory, una leggenda vivente che, per chi c’era, è stato ospite del cinema Jolly nel gennaio 2024.

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