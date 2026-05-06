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“Scarpette Rosse”, stasera il film “London river” del regista franco-algerino Rachid Bouchare

Per la rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico

Barbara Belzini
|2 ore fa
“Scarpette Rosse”, stasera il film “London river” del regista franco-algerino Rachid Bouchare
1 MIN DI LETTURA
Nuovo appuntamento per “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: questa sera, all’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico, alle 21 andrà in onda “London river”, una coproduzione Regno Unito, Francia, Algeria del 2009 diretta dal franco-algerino Rachid Bouchareb. L’innesco della storia sono gli attentati del 7 luglio 2005 a Londra, dove si ritrovano i due protagonisti.

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