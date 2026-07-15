Stasera alle 21 Bowlcast con Federico Taddia

Durante il mese di luglio e agosto Bowlcast, condotto da Danilo Di Trani e Marcello Tassi, va in onda in replica ogni mercoledì alle 21.00 e ogni domenica alle 21.00 e alle 22.00. Questa sera il protagonista della puntata è Federico Taddia, giornalista, conduttore e autore televisivo e radiofonico, scrittore.

Conduce da anni su Radio24 molti programmi, ultimo dei quali "Non mi capisci" insieme allo scrittore Matteo Bussola, con il quale per anni ha condotto "I Padrieterni". Autore televisivo, ha lavorato per Rai, Radio Rai, Mediaset, LA7, da anni è nella squadra di Fiorello. Ha collaborato con Margherita Hack, sua grande amica.

Grande appassionato di cammini, il 25 agosto partirà insieme a molti ragazzi per la via degli Dei. Quattro giorni di camminata, fermandosi a leggere libri, per arrivare a Firenzuola, in Toscana, per il festival Storie in cammino. È possibile candidarsi mandando una mail a [email protected]