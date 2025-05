Vanzina, Donaggio e Milano da brividi. Il giallo va di moda

Non abbiamo ancora finito di ringraziare Rustblade per il meticoloso lavoro fatto con il bluray de "Lo squartatore di New York" di Lucio Fulci ed ecco che l’etichetta sorprende nuovamente fan e appassionati del thriller all’italiana superando se stessa.

Maggio regala in un colpo solo l’edizione restaurata in alta definizione del film "Sotto il vestito niente" di Carlo Vanzina con la colonna sonora di Pino Donaggio, rimasta inedita, per la prima volta in vinile e cd. Una modella americana sparita nel nulla, ragazze così perfette da lasciare senza fiato, un assassino spietato e - sopra tutto - la Milano da bere degli anni Ottanta sono tra gli ingredienti del thriller che quest’anno spegne 40 candeline.

Il lifting eseguito da Rustblade ha effettivamente ridato una seconda giovinezza alla pellicola considerata ormai un classico con estimatori in tutto il mondo.

Carlo ed Enrico Vanzina avevano già esplorato il genere con "Mystère" nel 1983, ma soltanto con i delitti nell’alta moda, all’ombra della Madonnina, arrivano a conquistare pure la stima dei fan di Dario Argento e Brian De Palma.

Il film esplode al boxoffice, complice un battage pubblicitario parecchio birichino, con la première milanese "snobbata" dagli stilisti: in realtà i posti lasciati vuoti in prima fila sarebbero stati un trucco di marketing per dare risalto scandalistico all’evento.

All’origine della sceneggiatura, va detto, c’è il romanzo omonimo edito da Longanesi e firmato Marco Parma, ovvero il giornalista parmigiano Paolo Pietroni, all’epoca direttore di "Amica", sotto falso nome.

Quarant’anni dopo il boom nelle sale, "Sotto il vestito niente" arriva in nuove versioni da collezione con differenti combinazioni: film in bluray (consigliatissimo in virtù della massima qualità video e audio, grazie al nuovo trasferimento in alta definizione) o in dvd, colonna sonora in cd oppure vinile (in collaborazione con Bluebelldisc Music).

Oltre al film, da non perdere la sezione extra che comprende l’intervista allo sceneggiatore Enrico Vanzina, l’intervista al compositore Donaggio e un approfondimento di Francesco Lomuscio su questo viaggio nei meandri più oscuri della Milano fashion anni ’80. Da brivido pure le tre hit inserite nel film: "Hot for You" di Karen Young con "I Am What I Am" di Gloria Gaynor e "One Night in Bangkok" di Murray Head come sottofondo alla sfilata di Moschino - unico stilista all’epoca disponibile a collaborare con la produzione - ambientata alla stazione Centrale di Milano. Altri tempi.