XNL Arte al cinema Corso con il film "Arsa" di MASBEDO

In una serata organizzata da XNL ARTE, Nicolò Massazza (1973) e Iacopo Bedogni (1970), in arte MASBEDO, giovedì 5 giugno alle 21 saranno al cinema Corso di Piacenza per la presentazione del loro film “Arsa”, la storia di una ragazza indipendente e selvaggia, che vive immersa in un mondo immaginario e sospeso, da lei stessa costruito sullo sfondo aspro e quasi metafisico dell’isola di Stromboli. In bilico tra fragilità e resilienza, si rifugia nella sua interiorità, osservando la vita dell’isola attraverso le lenti del suo binocolo.

Segnata dal lutto del padre, artista piegato dalle vicissitudini della vita, Arsa assorbe da lui la bellezza dei mostri e il potere delle favole. Ne eredita il suo sguardo sul mondo e, nel suo laboratorio-silos, dà vita a piccole sculture con reperti di archeoplastica che raccoglie sulla costa. Tutto cambia quando approda sull’isola Andrea, che cerca di introdursi nel suo mondo, sconvolgendo i suoi equilibri.

“Arsa” segna il debutto sul grande schermo di Gala Zohar Martinucci, nei panni della protagonista, e riunisce un cast di interpreti affermati come Lino Musella e Tommaso Ragno, accanto a una nuova generazione di talenti come Jacopo Olmo Antinori, Giovanni Cannata, Luca Chikovani, Michele Sinisi, Maziar Firouzi e Matilde Schiaretta.

Il duo MASBEDO

Scritto da MASBEDO insieme allo scrittore Giorgio Vasta, il film è prodotto da Eolo Film Productions, in collaborazione con Alción e Rai Cinema, promosso e distribuito da Fandango.

La proiezione del film sarà accompagnata da un talk con i registi, accompagnati dalla Direttrice di XNL Arte Paola Nicolin.

I biglietti sono disponibili al cinema Corso.