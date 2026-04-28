Come crearsi un’opinione leggendo poesie, romanzi e saggi

Per orientarsi nel presente tra i flussi di narrazioni contrastanti, la lettura è lo strumento che offre la possibilità di fermarsi, riflettere e costruirsi un’opinione. Attraverso romanzi, poesie, articoli e saggi, chi legge può andare oltre le informazioni immediate, cogliere le diverse prospettive e comprendere meglio le sfide del nostro tempo.

I libri di cui parlerò contengono parole importanti che aiuteranno a costruire una visione più profonda dell’attualità e trasformeranno l’informazione in conoscenza e la conoscenza in consapevolezza.

A volte le case editrici decidono di ripubblicare titoli per motivi editoriali, culturali e strategici. È il caso di Adelphi che nel suo catalogo di autori di forte identità, ha voluto includere Philip Roth, con nuove traduzioni e cura editoriale, nella speranza di arrivare a un rinnovamento del pubblico e ridefinire la percezione dell’autore in Italia.





“Operazione Shyloc” è uno dei libri più visionari, strani e affascianti di Philip Roth, definito da Emmanuel Carrère «Infernale, che non si riesce a smettere di leggere». Assolutamente vertiginoso. Scritto nel 1993, mescola autobiografia, finzione e spy story. Protagonista è lo scrittore stesso. Dopo un periodo di crisi personale dovuto a un eccesso di farmaci, va in Israele e scopre qualcosa che lo sconvolge: c’è un uomo identico a lui che fa vita pubblica e si presenta con il suo nome. Questo doppio diffonde la teoria del diasporismo secondo la quale gli ebrei dovrebbero lasciare la loro terra e tornare in Europa per evitare un nuovo Olocausto. Lo scrittore lo affronta, vuole fermarlo ma la trama si complica. Viene coinvolto nel processo contro un criminale nazista, entra in contatto con il Mossad e con la situazione mediorientale degli anni ’80. Realtà e finzione si confondono; la trama è complessa ma gestita con abilità.

Eshkol Nevo è uno tra i più noti scrittori della narrativa israeliana contemporanea. “Nostalgia” è il suo romanzo d’esordio pubblicato per la prima volta in Italia nel 2004. Quest’anno Feltrinelli ha deciso di ripubblicarlo aggiungendo una postfazione dell’autore. Il libro affronta il tema della relazione tra le persone, l’identità e il conflitto. Tutti temi attuali che, dopo il 7 ottobre, possono essere letti in modo diverso in riferimento al nuovo contesto storico-politico. È un racconto corale che intreccia le vite di più personaggi mostrando i differenti punti di vista.

Castel è un quartiere immaginario vicino a Tel Aviv, qui vivono Amir e Noa, Moshe e Sima, il piccolo Yotam e Saddiq. La vita scorre ma su di loro incombe la tragedia: il primo ministro Rabin viene barbaramente assassinato per mano di un colono ebreo estremista. Il tragico evento costringe i personaggi a misurarsi con la violenza e il conflitto.

“Crescere, la guerra” è un testo breve ma molto intenso della reporter di guerra Francesca Mannocchi. È una raccolta di testi lirici con un’idea centrale: la guerra non è solo un evento ma una condizione che segna i corpi e la memoria delle persone. L’autrice racconta le vittime con rigore e rispetto. È la poesia di chi ha visto troppo, non ha potuto salvare nessuno ma ha sentito l’urgenza di testimoniare. È il racconto delle emozioni, dei sentimenti e dei traumi; non c’è eroismo ma la responsabilità e la consapevolezza che le parole non bastano per descrivere tutto l’orrore della guerra. Guerra che, nella vita di chi la vive, soprattutto i bambini, non è un episodio ma una condizione permanente.

Elena Testi. Il suo ultimo libro è “Genesi, soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana”. Utilizzando fonti giornalistiche, documenti, testimonianze, ricostruisce le origini dell’estrema destra israeliana mostrando come certi movimenti radicali siano passati da realtà marginali a forze influenti nelle istituzioni politiche di governo diventando parte del dibattito mainstream. I vari gruppi analizzati, dai meno estremisti ai clandestini, sostengono con modalità diverse che lo stato ebraico deve essere fondato su principi religiosi rigidi e che la violenza è giustificata per difendere o espandere Israele. I personaggi sono tutte figure reali, dai più storici a quelli che vediamo ogni giorno in televisione come Ben-Gvir e soprattutto il premier Netanyahu, detto Bibi o l’americano, per il suo legame con gli Stati Uniti. Con un ritmo incalzante e la professionalità della reporter, Elena Testi scrive un romanzo che è tutto vero e ci aiuta a capire la drammatica situazione geopolitica che stiamo vivendo.

[email protected]



Se seguite il telegiornale su La7, in Medio Oriente, l’inviata è. Il suo ultimo libro èUtilizzando fonti giornalistiche, documenti, testimonianze, ricostruisce le origini dell’estrema destra israeliana mostrando come certi movimenti radicali siano passati da realtà marginali a forze influenti nelle istituzioni politiche di governo diventando parte del dibattito mainstream. I vari gruppi analizzati, dai meno estremisti ai clandestini, sostengono con modalità diverse che lo stato ebraico deve essere fondato su principi religiosi rigidi e che la violenza è giustificata per difendere o espandere Israele. I personaggi sono tutte figure reali, dai più storici a quelli che vediamo ogni giorno in televisione come Ben-Gvir e soprattutto il premier Netanyahu, detto Bibi o l’americano, per il suo legame con gli Stati Uniti. Con un ritmo incalzante e la professionalità della reporter, Elena Testi scrive un romanzo che è tutto vero e ci aiuta a capire la drammatica situazione geopolitica che stiamo vivendo.

LA PAGELLA DI PT BOOKS



Autore: Philip Roth

Titolo: Operazione Shylock

Casa Editrice: Adelphi

Pagine: 352

Prezzo: 22 euro

Voto: 9

Autore: Eshkol Nevo

Titolo: Nostalgia

Casa Editrice: Feltrinelli

Pagine: 387

Prezzo: 20 euro

Voto: 8

Autrice: Francesca Mannocchi

Titolo: Crescere, la guerra

Casa Editrice: Einaudi

Pagine: 69

Prezzo: 10 euro

Voto: 9

Autrice: Elena Testi

Titolo: Genesi...

Casa Editrice: Feltrinelli

Pagine: 361

Prezzo: 20 euro

Voto: 9