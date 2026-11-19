Dall’estate all’Artico in tre minuti, che stress!
Non ci sono più le mezze stagioni e quando inizi a ripetere questa frase, che ti dicevano i tuoi genitori, sei già invecchiato di 10 anni
Anna Morando
|1 ora fa
Non ci sono più le mezze stagioni © ANSA
Bentornati cari amici lettori, non so da voi, ma qui siamo passati alla stagione fredda in 3 minuti netti.
Ieri passeggiavo al sole con la giacca in mano, e stamattina mi sono ritrovata alle 7 del mattino a cercare nell’armadio guanti e cappello, svegliando tutto il vicinato.
Non ci sono più le mezze stagioni, sì ve l’ho già detto. E quando inizi a ripetere questa frase, sei già invecchiato di 10 anni: spuntano i capelli bianchi e capisci il significato di quella frase che fino a ieri sentivi solo uscire dalla bocca dei tuoi genitori.
Il cambio armadio è un momento mistico e magico: trovi cose che metterai quando sarai più in forma, e sono lì da circa 8 anni, in attesa di quel giorno che anche loro sanno non arriverà mai; maglie e pantaloni di cui avevi completamente rimosso l’esistenza; felpe che vivono il momento di passaggio da “per uscire” a “per stare in casa”, genere che crea outfit degni di nota che spaventano ogni corriere quando apriamo la porta di casa.
Il meteo, nel frattempo, cambia circa 4 volte al giorno, esci la mattina con gelo, nebbia e pioggerella stile londinese, per poi farti sudare all’ora di pranzo e prendere il raffreddore intorno alle 18, puntuale come una bolletta della luce.
In questo periodo scopri anche che quelle scarpe impermeabili prese in offerta, non lo sono. E che il tuo fedele ombrellino in realtà è rotto da due anni, ma puntualmente te ne ricordi solo quando ti ritrovi in mezzo a un tifone al rientro dal lavoro.
La giacca invernale riesumata dopo 6 mesi, può regalarti gioie, come i 5 euro rimasti appallottolati nella tasca che ti fan sentire ricco, oppure delusioni: pensi siano soldi, e invece trovi un fazzoletto usato, che ormai e diventato duro come una pietra.
Tiri fuori il piumone, che io amo, in una giornata particolarmente uggiosa, per poi svegliarti alle 3 di mattina fradicio di sudore e maledicendo te stesso. Non ce la prendiamo con le stagioni, sono le nostre aspettative che non sono pronte, così come non lo è l’armadio.
Cari amici lettori vi lascio qui, vado a mettere il piumone nel copri piumone, uno sport estremo che a parer mio dovrebbe essere inserito tra quelli olimpionici .
Se mi cercate, sono sotto le coperte, tentando di capire se è il caso di togliere i calzini oppure no.
Ieri passeggiavo al sole con la giacca in mano, e stamattina mi sono ritrovata alle 7 del mattino a cercare nell’armadio guanti e cappello, svegliando tutto il vicinato.
Non ci sono più le mezze stagioni, sì ve l’ho già detto. E quando inizi a ripetere questa frase, sei già invecchiato di 10 anni: spuntano i capelli bianchi e capisci il significato di quella frase che fino a ieri sentivi solo uscire dalla bocca dei tuoi genitori.
Il cambio armadio è un momento mistico e magico: trovi cose che metterai quando sarai più in forma, e sono lì da circa 8 anni, in attesa di quel giorno che anche loro sanno non arriverà mai; maglie e pantaloni di cui avevi completamente rimosso l’esistenza; felpe che vivono il momento di passaggio da “per uscire” a “per stare in casa”, genere che crea outfit degni di nota che spaventano ogni corriere quando apriamo la porta di casa.
Il meteo, nel frattempo, cambia circa 4 volte al giorno, esci la mattina con gelo, nebbia e pioggerella stile londinese, per poi farti sudare all’ora di pranzo e prendere il raffreddore intorno alle 18, puntuale come una bolletta della luce.
In questo periodo scopri anche che quelle scarpe impermeabili prese in offerta, non lo sono. E che il tuo fedele ombrellino in realtà è rotto da due anni, ma puntualmente te ne ricordi solo quando ti ritrovi in mezzo a un tifone al rientro dal lavoro.
La giacca invernale riesumata dopo 6 mesi, può regalarti gioie, come i 5 euro rimasti appallottolati nella tasca che ti fan sentire ricco, oppure delusioni: pensi siano soldi, e invece trovi un fazzoletto usato, che ormai e diventato duro come una pietra.
Tiri fuori il piumone, che io amo, in una giornata particolarmente uggiosa, per poi svegliarti alle 3 di mattina fradicio di sudore e maledicendo te stesso. Non ce la prendiamo con le stagioni, sono le nostre aspettative che non sono pronte, così come non lo è l’armadio.
Cari amici lettori vi lascio qui, vado a mettere il piumone nel copri piumone, uno sport estremo che a parer mio dovrebbe essere inserito tra quelli olimpionici .
Se mi cercate, sono sotto le coperte, tentando di capire se è il caso di togliere i calzini oppure no.
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