I raggi UV, anche quando ci si espone in maniera corretta al sole, causano disidratazione cutanea e attivazione di processi biochimici pro-infiammatori. «L’applicazione di un prodotto doposole è quindi fondamentale e ha lo scopo di ripristinare un’adeguata idratazione cutanea, lenendo la pelle dagli insulti dei raggi UV e aiutando le cellule a combattere i processi ossidativi causati dai raggi UV». Ce ne ha parlato Sara Pianigiani, formulatrice Biofficina Toscana.

Come scegliere il doposole

«Il doposole dovrebbe essere idratante, lenitivo, emolliente, ricco di sostanze antiossidanti e possibilmente rinfrescante: quando si sceglie un doposole, la prima cosa da fare è controllare l’INCI ricercando gli ingredienti responsabili delle suddette azioni. La texture del doposole va valutata in base al proprio tipo di pelle, all’umidità e alla temperatura ambientale: le pelli grasse prediligeranno le texture più leggere, anche in virtù delle temperature e dell’umidità estive, mentre chi si recherà in montagna in vacanza sceglierà un doposole più pesante perché si troverà in una fascia climatica ben diversa da chi va al mare», spiega Pianigiani.

Quando e come applicare il doposole

«Per applicare in maniera efficace il doposole, dopo l’esposizione solare si consiglia di detergere la pelle con acqua tiepida e un detergente delicato e di applicare abbondantemente il prodotto massaggiando fino a completo assorbimento. È importante usare prodotti specifici e non semplici creme idratanti perché il doposole è un cosmetico formulato appositamente per lenire e reidratare la pelle. È una crema che contiene non soltanto attivi restitutivi, riparatori, emollienti, idratanti e lenitivi, ma anche ingredienti che conferiscono sollievo immediato. Inoltre, i bambini devono utilizzare un doposole specificatamente pensato per le loro esigenze», conferma la formulatrice di Biofficina Toscana.

Sos idratazione

«L’idratazione della pelle passa necessariamente dall’idratazione dell’organismo, quindi avere un’alimentazione sana e bilanciata e bere molta acqua nel corso della giornata sono step essenziali. Applicare i cosmetici adatti al proprio tipo di pelle sono il compimento di una routine olistica di benessere che porta ad avere una pelle elastica e morbida, sana e tonica. L’abbronzatura, di conseguenza, sarà più duratura e più intensa se la nostra pelle è correttamente trattata e idratata».

Come mantenere a lungo l’abbronzatura

«Come prima cosa, idratare e proteggere la pelle sono il mantra della skincare. Ci si espone al sole progressivamente, applicando una protezione solare alta in grande quantità e più volte nel corso della giornata, soprattutto dopo aver fatto il bagno, e bisogna evitare il sole quando i raggi UV sono più intensi, cioè nelle ore centrali della giornata. Per avere un’abbronzatura duratura, è poi necessario non scottarsi e, contrariamente a quanto si crede, favorire il rinnovamento cellulare tramite scrub. L’applicazione del doposole sarà l’ultimo step di questa routine», racconta Sara Pianigiani.

Cura della pelle dopo scottature solari

«Premesso che le scottature sono il principale fattore di rischio per l’insorgenza del melanoma, e che quindi sarebbe buona norma evitare che accadano, dal punto di vista fisico rappresentano una vera e propria reazione infiammatoria della pelle causata da un’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti. Se dovesse capitare di scottarsi, si potrebbe provare sollievo applicando ghiaccio o impacchi freddi sulla zona interessata per raffreddare la pelle, bere molta acqua per reidratare l’organismo e spalmare creme doposole lenitive e idratanti. In caso di scottature gravi, come febbre e vesciche estese, è bene consultare un medico. Le vesciche comunque non vanno mai rotte, per evitare l’insorgenza di infezioni», consiglia la formulatrice di Biofficina Toscana.

Ingredienti fondamentali nel doposole

«Certamente la vitamina E, che ha un forte potere antiossidante, ma anche l’acido ialuronico che è un attivo idratante, così come l’urea e la glicerina. Il pantenolo, invece, è un attivo lenitivo e i lipidi emollienti sono quelli che rendono la pelle morbida ed elastica», conclude Pianigiani.