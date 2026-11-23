Negli ultimi anni gli Advent Calendar di bellezza hanno smesso di essere un semplice countdown verso il Natale per trasformarsi in uno degli acquisti più amati dagli appassionati di beauty e trucco. Edizioni limitate, prodotti esclusivi e formule in anteprima li hanno resi veri e propri oggetti da collezione, tanto da esaurirsi spesso in poche settimane dopo l’apertura delle vendite. Il calendario dell’Avvento è diventato anche un’occasione per raccontare le tendenze che stanno ridefinendo la skincare globale, permettendo di scoprire nuovi brand, ingredienti innovativi e routine complete in un unico cofanetto.

Piccoli pensieri, grandi soddisfazioni

Il Natale italiano ha un sapore inconfondibile: quello dei dolci delle feste, delle tradizioni che si rinnovano ogni anno e dei piccoli rituali che rendono l’attesa ancora più speciale. Da questo immaginario tutto nostrano nasce Il Dolce Far Makeup, la collezione natalizia di Maybelline New York che unisce tutta la golosità delle feste all’energia del brand americano. Il Calendario dell’Avvento racchiude 24 sorprese beauty fra i trucchi più iconici, le novità dell’anno e gadget esclusivi. Si parte dalle labbra con Lifter Liner, perfetto per definirne e valorizzarne il contorno, e una delle novità, Lifter Gel, per un effetto glossato e ultra-shine che regala alle labbra un bel finish ultra brillante. Si passa poi al viso con Cloudtopia, ideale per aggiungere un tocco di colore a guance e labbra, fino a uno degli ultimi lanci del brand, Grippy Setting Mist, pensato per fissare il make-up e idratare la pelle.

Il Dolce Far Makeup

Calendantos 2026, il calendario dell’Avvento di Antos, invece, quest’anno punta su 12 sacchetti contenenti altrettanti prodotti full size e un nuovo appuntamento ogni due giorni per spacchettare i regali in diretta sui social insieme a Gian Luca Mortara, contitolare e community manager del brand. “Il nostro calendario è sempre stato qualcosa di speciale. 24 prodotti full size, 24 sorprese e un piccolo rito collettivo da condividere insieme fino a Natale. Ma negli ultimi anni realizzare un calendario così ricco è diventato sempre più difficile. E, soprattutto, ci dispiaceva leggere i messaggi di chi avrebbe voluto vivere il CalendAntos con noi, ma doveva rinunciarci per il prezzo. Così abbiamo ripensato tutto, cercando di non perdere la cosa più importante: la magia. Abbiamo puntato allora su un formato più accessibile, ma con lo stesso spirito di sempre legato all’attesa, la sorpresa e quel piccolo momento tutto per noi che, anno dopo anno, è diventato una tradizione, aprire ogni sacchetto insieme”, spiega Gian Luca Mortara.

Calendantos 2026

Per chi ama la magia Disney, quest’anno accanto ai più classici calendari legati al mondo delle principesse o Stitch, c’è il Calendario dell’Avvento Toy Story 24 giorni, che ogni giorno rivela una nuova delizia per il bagno, il corpo o i capelli, ispirata ai personaggi più amati del film. Dalla crema piedi nutriente, alle bombe da bagno e al balsamo labbra, questo calendario renderà le routine di bellezza ancora più divertenti. Con Clarins, la magia delle feste si vive in grande stile. Una sorpresa quotidiana dal primo dicembre fino alla vigilia fra skincare e make-up. Ognuna delle caselle invita a scoprire, giorno dopo giorno, i migliori alleati beauty viso, corpo e trucco, perfetti per creare rituali di bellezza valorizzando al meglio ogni tipo di esigenza. Tre i prodotti best-seller racchiusi in formato vendita ci sono Lip Comfort Oil, Mascara Wonder Volume XXL e Baume Lèvres Hydra-Essentiel. Inoltre, tantissime travel sizes e mini-taglie per pelle sempre vellutata e profumata. Il packaging racconta anche quest’anno l’impegno Clarins verso una bellezza più responsabile. La box eco-progettata, realizzata in carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, è riciclabile, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Una volta scoperte le 24 sorprese, potrà essere poi riutilizzata.

Calendario dell'Avvento Toy Story 24 giorni

Notino Advent Calendar 2026 – 12 Perfumed Moments è pensato, invece, per chi apprezza i profumi dal design ricercato e ama scegliere la fragranza in base al proprio umore. Al posto delle tradizionali 24 finestrelle, propone 12 sorprese profumate, con miniature di fragranze da donna, da uomo e unisex. È l’occasione ideale per scoprire nuovi profumi o rendere ogni giornata di dicembre un po’ più speciale con una fragranza diversa. Si possono trovare Chloé Le Parfum, Versace Crystal Emerald, Rabanne Million Gold For Her e Maison Margiela REPLICA Lazy Sunday Morning. Sono presenti anche fragranze di Jimmy Choo, Montblanc e Memo Paris per esplorare diversi stili olfattivi, dalle composizioni fresche e floreali alle note più audaci e calde.

Notino Advent Calendar 2026

L’attesa del Natale firmata Diego dalla Palma Milano è un viaggio in 12 tappe nel mondo della sua bellezza. Il nuovo Advent Calendar, presenta un’esclusiva selezione di sorprese fra formule iconiche, bestseller, novità e accessori. Pensato anche come idea regalo, l’Advent Calendar rappresenta il modo più coinvolgente per scoprire l’identità di Diego dalla Palma Milano o ritrovare i prodotti più amati in una veste speciale. Nelle caselline si trovano, infatti, prodotti come My Toy Boy Mascara, mascara bestseller ad azione 4D che volumizza, definisce e valorizza le ciglia, ma ci sono anche Belli Capelli Shampoo Rinforzante e Maschera Rinforzante in discovery size, il trattamento rinforzante completo per capelli fragili e privi di corpo che aiuta a rinforzare la fibra capillare, migliora la resistenza alla rottura e dona una chioma visibilmente più corposa e luminosa. Completano la proposta anche essenziali di trucco.

Advent Calendar

Teaology, specialista della Tea Infused Skincare, illumina le feste con una BeauTea sorpresa per volta. Un lussuoso conto alla rovescia, una scatola che ricorda la porta di un’elegante sala da tè inglese che rivela al suo interno 12 scrigni, ciascuno dei quali racchiude prodotti full size, accessori beauty e trattamenti viso, corpo e capelli, per trasformare l’attesa delle feste in un vero rituale di bellezza ideale per ogni età e per tutti i tipi di pelle.

Tea Infused Skincare

CONTO ALLA ROVESCIA IN KOREA

Per gli amanti della cosmesi che guarda a Oriente, Yepoda, il brand K-Beauty che punta sull’expertise della skincare coreana e l’innovazione clean, propone un calendario contenuto in un’esclusiva travel case riutilizzabile. The Yepoda Advent Calendar 2026, in edizione limitata, custodisce nella 24 caselle i grandi classici del marchio, prodotti formato travel size, proposte esclusive e merchandise. La valigetta rigida e strutturata, rifinita in un elegante bordeaux, che conserva i preziosi regali è progettata per essere riempita e portata in viaggio anche oltre il 24 dicembre. “Il regalo è sempre stato per noi un rituale, che va oltre ciò che c’è dentro la scatola”, afferma Sander Joonyoung van Bladel, CEO di Yepoda. “La maggior parte dei calendari dell’Avvento viene trattata come un packaging usa e getta, e questo non è mai stato in linea con il nostro modo di costruire i prodotti. Volevamo una valigetta che la nostra community potesse usare davvero per prolungare il rituale nel tempo”. Fra i prodotti, alcune proposte sono in edizione limitata, come The Jet Set Moment, maschera in tessuto, The Miin Oil You Need, olio corpo, e altre tre sorprese tutte da scoprire, oltre a 7 articoli di merchandise esclusivo. Il conto alla rovescia verso Natale firmato Zalando è affidato al suo tradizionale Calendario dell’Avvento Beauty che quest’anno si presenta in una versione ancora più ricca. Una casella al giorno per ben 26 prodotti di bellezza, di cui 15 in formato full size. Una selezione che spazia dalla skincare al make-up, fino alla cura dei capelli e del corpo con una selezione di prodotti coreani raddoppiata rispetto allo scorso anno. Tra i marchi proposti c’è Beauty of Joseon, dalle formule ispirate alla tradizione erboristica coreana, e Anua. La selezione comprende anche gli amatissimi Collagen Gel Toner Pads di Biodance, marchio famoso per le sue maschere al collagene. Tra le novità del 2026 anche l’ingresso, per la prima volta, di una fragranza, che arricchisce ulteriormente l’offerta. Il nuovo Advent Calendar di MiiN Cosmetics, retailer specializzato esclusivamente in cosmetica coreana, è pensato per offrire un’esperienza di unboxing che accompagna gli appassionati alla scoperta del meglio della K-beauty contemporanea. Racchiuso in un beauty case dal design esclusivo ispirato ai Gummy Bear, il calendario contiene 24 sorprese tra skincare, haircare, make-up e accessori, con 14 prodotti in formato full size, offrendo una routine coreana completa di 10 step adatta a tutti i tipi di pelle. Più che una semplice selezione di prodotti, questo calendario rappresenta una panoramica sulle formulazioni che stanno guidando l’evoluzione della cosmetica coreana. Al suo interno trovano spazio ingredienti come PDRN, centella asiatica, retinale, bakuchiol, niacinamide, caffeina e glutatione, protagonisti delle routine skincare di nuova generazione grazie alla loro capacità di rispondere a esigenze diverse con formulazioni sempre più evolute. Anche in questo caso il beauty case è riutilizzabile e le 24 box dal design esclusivo rendono l’unboxing parte integrante dell’esperienza, rispecchiando una delle tendenze più forti del beauty contemporaneo, ossia prodotti da utilizzare, ma anche da vivere e condividere.