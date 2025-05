Ginnastica ipopressiva per l'addome: allenati con noi!

Nessuno dice che gli esercizi classici per l’allenamento dell’addome (come i crunch) sono dannosi e non servono realmente ad incrementare la funzionalità del core, che per prima cosa è deputato al contenimento delle viscere.

La ginnastica ipopressiva include una serie di tecniche posturali e di respirazione, dimostrate scientificamente come il miglior modo di allenare il core e il pavimento pelvico. Nata in ambito fisioterapico, si è poi trasferita al mondo del fitness con il metodo Low Pressure, di origine spagnola, interessando sempre più ambiti, da quello sportivo agonistico a quello più domestico.

Ipopressivo è un termine che intende descrivere una diminuzione o riduzione della pressione intraaddominale e la ginnastica ipopressiva è un nuovo metodo di allenamento creato specificamente per coinvolgere il core senza aumentare la pressione sulla parete addominale o il suolo pelvico.

È, cioè, un modo efficace per allenare i muscoli che servono a contrastare qualsiasi problema di eccesso di pressione provocata dagli esercizi fisici o dalla vita quotidiana, permettendoci di continuare a fare le cose che amiamo in sicurezza e fiducia.

La ginnastica ipopressiva include una serie di esercizi di respirazione e posturali per aumentare e migliorare il tono dei muscoli profondi attraverso la diminuzione della pressione addominale. Non solo sono esercizi molto efficaci per la prevenzione di alcune patologie, essi migliorano le prestazioni sportive oltre all’aspetto estetico (riduzione del giro vita!).

I benefici della ginnastica ipopressiva sono: nuov

la rieducazione posturale,

il tono dei muscoli addominali e perineali,

la riduzione delle dimensioni del punto vita,

la prevenzione dell’incontinenza urinaria,

il recupero post-parto,

la prevenzione e cura di prolasso urinario e uterino,

il miglioramento di casi di diastasi addominale,

il miglioramento significativo nella qualità della vita sessuale femminile e maschile.