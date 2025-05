RiminiWellness 2025 si terrà dal 29 maggio al 1° giugno 2025 alla Fiera di Rimini e lungo la Riviera, organizzato da Italian Exhibition Group. L'evento, giunto alla 19ª edizione, si estenderà su oltre 190.000 mq, includendo sei aree tematiche come Fitness, Active, FoodWell, Health, Wellness e Steel, con un focus particolare su medicina sportiva e nutraceutica. Inoltre, RiminiWellness OFF coinvolgerà l'intera città con attività all'aperto, rafforzando il ruolo di Rimini come capitale del wellness.

Ecco alcune attività interessanti da fare… e provare!

AntiGravity® Fitness & Yoga We can fly…

Da Giovedì a Domenica

Non Stop Class

Pad. B5-D5 - Zona AntiGravity®

AntiGravity® Fitness & Yoga celebra 17 anni dal suo arrivo in Italia, essendo stato presentato per la prima volta a RiminiWellness nel 2008. Definito lo yoga del presente e del futuro, quest'anno AntiGravity Fitness® si conferma tra i programmi di punta di Fiteducation, diventandone il fiore all'occhiello grazie alla collaborazione esclusiva con ANTIGRAVITY Inc. di New York.

I programmi tradizionali AG RESTORE®, AG PILATES®, AG AIRBARRE®, AG AERIAL YOGA®, AG SUSPENSION® e AG 1on1® - quest'ultimo dedicato a fisioterapisti e personal trainer - si affiancano al nuovo format AG MMM Mindfulness & Movement, un'incredibile sessione di meditazione in amaca con fusione di suoni e aromaterapia.

In questa area scopriremo insieme il mondo a testa in giù grazie alle morbide amache AntiGravity® Fitness, tessuti avvolgenti creati appositamente da Christopher Harrison, fondatore e direttore artistico della compagnia di evoluzioni aeree AntiGravity®.

Questi tessuti consentono di eseguire sequenze dinamiche in sospensione, sfidando la forza di gravità in totale sicurezza. Il movimento è fluido e senza compressione articolare, offrendo molteplici benefici: decompressione discale, riattivazione dei sistemi linfatico e circolatorio, stimolazione del collagene cutaneo con effetto anti-aging. Questo spazio è dedicato a chi desidera esplorare i propri limiti, muoversi in libertà e sviluppare consapevolezza corporea.

Fiteducation® Golden Stage powered by Barilla Protein+

Body & Soul Connection Sport & Fitness

Pad. B4 - Golden Stage powered by Barilla Protein+

La nostra quotidianità è sempre più frenetica, scandita dal ritmo incalzante degli impegni e delle tante cose da fare, al punto che spesso non resta spazio per dedicarsi a ciò che veramente ci fa stare bene.

In un mondo in cui gli hobby personali vengono spesso trascurati, Barilla incoraggia le persone a dedicarsi alle proprie passioni.

Barilla Protein+, la nuova pasta Barilla con un plus di proteine, è infatti la scelta ideale per chi ha uno stile di vita attivo e dinamico. Realizzata con semola di grano duro selezionata e proteine di piselli, trafilata al bronzo, Barilla Protein+ è l’alleato perfetto per affrontare la giornata con il supporto di cui abbiamo bisogno, senza rinunciare al delizioso sapore della pasta che amiamo.

Con i suoi 20g di proteine per 100g, è inoltre la soluzione perfetta per chi desidera aumentare l’apporto proteico nella propria dieta e per chi cerca opzioni a base vegetale che favoriscano la salute ed il benessere generale.

Barilla Protein+ è pensata per chi cerca il giusto connubio tra nutrimento e piacere, un modo semplice ma delizioso per mantenere una dieta equilibrata senza rinunciare al gusto della pasta di sempre.

Dal workout coreografico più amato, come danza e step (guidati da istruttori di fama internazionale), ai metodi più innovativi di allenamento funzionale che combinano forza, potenza, reattività e resistenza: il Golden Stage sarà un concentrato di musica ed energia, creando un'atmosfera unica.

Fiteducation presenterà programmi in linea con le ultime tendenze del fitness, con una squadra internazionale proveniente da Italia, Brasile, Romania e Messico.

Le attività includeranno:

Function Conditioning

High Intensity Strength Training

Dance Moves

Step Choreography

Step Function

Body Weight Training

Women’s Training Workout

DEVAYOGAMYND SCHOOL

Hall B5/D5 - Palco DEVAYOGAMYND SCHOOL powered by Vaginaverso

Da Giovedi a Domenica

Non Stop Class

Pratyahara – राजयोग

Il ritiro dei sensi... il distacco dagli oggetti sensoriali; astrazione dal mondo; isolamento sensoriale.Pratyāhāra significa ritirarsi in sé stessi, distaccandosi dalla realtà esterna. Questo processo non deve essere inteso come isolamento o come barriera tra sé e il mondo, ma come un cambiamento di stato percettivo: si passa da una condizione in cui i sensi sono dominati dagli oggetti esterni, a uno stato in cui i sensi sono liberati, permettendo una nuova forma di conoscenza interiore, quella derivante dalla propria coscienza (Citta).

Lo Spazio Devayogamyndschool

Dal 2017, lo spazio dedicato agli appassionati di Yoga a RiminiWellness.La pratica proposta invita a un viaggio interiore profondo per chiunque entri nella zona Devayogamyndschool.

Vinyasa विन्यास – "Ogni respiro, un attimo di vita": fluire attraverso il movimento.

Programma

Saranno presentati i programmi della Devayogamyndschool con:

Vinyasa Yoga

Hatha Yoga (stile tradizionale)

Power Yoga

Yoga Therapy

Yoga Mudra

Restorative Yoga

Pranayama Session

Cristal Bells Vibration

Yoga & Somatic Moves

Yoga & Qigong

Yin Yoga

Yoga Miofasciale

TBow® Yoga

Ashtanga Yoga

Prana Yoga

Yoga Therapy per l'Ansia

YoGassè

Speciali Esperienze 2025

Yoga Therapy: sessioni dedicate a tematiche come ansia, burn out guidate da Sayonara Motta.

Yoga Talk: incontri offerti da Vagina Verso con la ginecologa Dott.ssa Monica Calcagni e la psicoterapeuta Dott.ssa Sabina Fasoli, su temi innovativi dedicati alla salute e alla connessione interiore delle donne.

Yoga & Somatic Moves: con KD Diallo da New York, disciplina emergente che integra yoga e movimento somatico.

Yoga sonoro: sessioni di vibrazione sonora con campane tibetane e strumenti speciali.

Yoga e Pilates Fusion: pratiche adattabili a tutti i livelli.

In anteprima:

"Menopausa Senza Paura" – Percorso innovativo ideato da Sayonara Motta, dedicato alle donne, per affrontare i sintomi della menopausa attraverso i pilastri dello yoga:

Meditazione

Asana

Mudra

Pranayama

SALUTE ORMONALE DELLA DONNA con medici esperti!

Fiteducation è lieta di presentare Hanuman The Cage Training

Pad. B4 - Golden Stage powered by Barilla Protein+

Un nuovo metodo di allenamento caratterizzato dall’attrezzo, “la gabbia” innovativo e versatile in grado di completare efficacemente l’allenamento a corpo libero in tutte le sue sfaccettature e la metodologia di training che rappresentano l’anello di congiunzione fra tutte le discipline del mondo del fitness e del movimento nel suo insieme. Messa a punto da Jari Ranzato, pluricampione italiano di aerobica competitiva, Master Trainer internazionale e master trainer di svariate discipline fitness, si basa sull’impiego di una struttura metallica di grandi dimensioni (simile a una gabbia, appunto) per effettuare un’ampia rosa di movimenti ed esercizi diversi.

Accomunati dalla stessa visione di innovazione, serietà e gioia per il movimento condivide la sua esperienza come docente e Master Trainer di FITEDUCATION capitanata dalla grande Sayonara Motta, presentato assieme questa ultima novità come un allenamento funzionale e Coscienziale. Grazie ad un intento comune con Angelo e Danilo Mattellini di THEPOLE produttori dell’attrezzo con una nuova visione ingegneristica HANUMAN THE CAGE TRAINING diventa muta forma grazie al sistema ingegneristico smart & safty che cambiando i punti di inserzione delle barre ne modificano la forma rendendo possibile lavorare con svariati R.O.M. facilitando la riuscita di specifici elementi.

Non ti resta che provare!