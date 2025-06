Solstizio d'estate e rinascita: celebriamolo insieme

Il Solstizio d’Estate è un momento in cui il sole raggiunge il suo punto più alto nel cielo e la luce del giorno dura più a lungo: questo giorno è stato celebrato dalle culture di tutto il mondo per secoli. Questo evento astronomico, che di solito cade il 21 giugno, è un potente promemoria dell’inclinazione della Terra e dell’intricata danza dei corpi celesti che modellano le nostre stagioni. Per molti, il Solstizio d’Estate non è solo un evento astronomico, ma una celebrazione spirituale e comunitaria, che si combina perfettamente con la pratica yoga. Uno dei modi più profondi e popolari per onorare questo giorno è attraverso la tradizione di eseguire 108 Saluti al Sole.



Il significato del Solstizio d’Estate

Il Solstizio d’Estate segna l’inizio dell’estate e simboleggia il picco di luce, crescita ed energia. È un tempo di abbondanza, un periodo in cui la natura è al massimo della sua fioritura e il calore del sole nutre tutta la vita. Molte culture antiche, tra cui egiziani, greci e druidi, celebravano il Solstizio per onorare il sole, riconoscendo il suo potere vitale e il suo ruolo nel ciclo della vita e della morte.

Yoga e Solstizio

Lo yoga, un’antica filosofia che unisce mente, corpo e spirito, si allinea magnificamente con i temi del Solstizio d’Estate. La pratica fisica dello yoga, o Asana, spesso rispecchia il mondo naturale e i ritmi del cosmo. Praticando lo yoga al solstizio, ci connettiamo più profondamente con questi cicli naturali e onoriamo la profonda energia che questo periodo dell’anno porta.

La tradizione dei 108 Saluti al Sole

Una delle tradizioni più care agli yogi durante il Solstizio d’Estate è l’esecuzione di 108 Saluti al Sole (Surya Namaskar). Il numero 108 ha un significato in varie tradizioni spirituali, incluso lo yoga. È considerato un numero sacro nell’induismo e nel buddismo, perché rappresenta l’interezza e la completezza dell’universo.

Significato simbolico: si dice che il numero 108 rappresenti le dimensioni dell’universo e la relazione tra il cosmo interno ed esterno. Ci sono 108 perline in un mala, la famosa collana utilizzata nella meditazione e nel canto, che riflettono l’importanza di questo numero nelle pratiche spirituali.

Benefici fisici e mentali: eseguire 108 Saluti al Sole è una pratica meditativa e fisicamente impegnativa che sfida il corpo e la mente. È un modo per disintossicare il corpo, migliorare forza e flessibilità, coltivare resilienza mentale e concentrazione.

Preparazione ai 108 Saluti al Sole

Intraprendere il viaggio dei 108 Sun Salutations richiede preparazione e consapevolezza. Ecco alcuni consigli per aiutarti a prepararti:

Stabilisci un’intenzione: prima di iniziare, prenditi un momento per formulare un’intenzione chiara per la tua pratica (Sankalpa). Questo potrebbe essere un obiettivo personale, una dedizione o semplicemente un’apertura a qualsiasi cosa la pratica possa portare.

Riscaldamento: assicurati che il tuo corpo sia adeguatamente caldo per evitare lesioni. Allungamenti delicati e l’esecuzione di alcuni Saluti al Sole di base possono aiutare a preparare i muscoli e le articolazioni.

Controllati: eseguire 108 Sun Salutations è una maratona, non uno sprint. Mantieni un ritmo costante e confortevole e ascolta il tuo corpo. Va bene fare delle pause quando necessario.

Cura l’idratazione: tieni una bottiglia d’acqua nelle vicinanze e idratati durante la pratica, specialmente se ti stai esercitando in un ambiente caldo.

Sintonizzati con il tuo respiro: concentrati sul tuo respiro per mantenere un ritmo costante e gestire le esigenze fisiche e mentali della pratica.

Celebrare il Solstizio con la comunità

Molti studi di yoga e comunità in tutto il mondo ospitano eventi speciali per celebrare il Solstizio d’Estate, spesso culminati nella pratica collettiva dei 108 Sun Salutations. Praticare in gruppo può amplificare l’energia e fornire un ambiente di supporto, rendendo l’esperienza ancora più potente e trasformativa.

Conclusione

Il Solstizio d’Estate è un momento per onorare la luce dentro e intorno a noi, per abbracciare la pienezza della vita e l’abbondanza che la natura offre. Impegnandosi nella tradizione dei 108 Saluti al Sole, rendiamo omaggio a questo momento cruciale nel viaggio della Terra intorno al sole. Questa pratica non solo rafforza i nostri corpi, ma ci collega anche più profondamente ai ritmi dell’universo e alla nostra luce interiore. Che tu sia uno yogi esperto o nuovo alla pratica, abbracciare il Solstizio praticando yoga può essere un modo bello e significativo per celebrare il picco di luce e di vita tipico di quel giorno.

Se vuoi provare questa esperienza unica, vieni al retreat di Fitness Boutique, domenica 22 Giugno presso Quinto Senso, Località La Rossia di Gossolengo.

Ecco il programma:

H. 9:30 Arrivo e accoglienza

H. 10:15 Vinyasa Yoga: prendi l’energia dalla terra (75’)

H. 12:00 Pranayama (30’)

H. 12:30 Buffet detox

H. 14:00 Relax and free time

H. 15:30 Pilates Smart Ring: scopri il movimento intelligente (75’)

H. 17:00 IPATH Restorative Yoga: riconnetti corpo e mente (30’)

H. 17:30 Aperitivo a bordo piscina

Porta il tuo tappetino e unisciti a noi! Contattaci su IG @miretz e riserva il tuo posto.