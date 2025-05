Monterosso Festival a Castell'Arquato vino, musica e arte

Due giorni (oggi e domani), trenta cantine del territorio presenti lungo via Sforza Caolzio, degustazioni, prodotti tipici emiliani, mostre d’arte e musica: a Castell'Arquato prende il via la dodicesima edizione del Monterosso Valdarda Festival.

« Amore, passione ed entusiasmo per il nostro bellissimo borgo e territorio ci motivano ogni anno a imbarcarci in un progetto lungo e faticoso, ma emozionante quando al termine si sentono e leggono i commenti dei visitatori e degli operatori. Siamo felici di far conoscere le nostre bellezze, bontà ed eccellenze locali, offrendo occasione di svago e leggerezza in gioia, momenti di ritrovo e serena convivialità a tanti giovani, donne, coppie, gruppi e famiglie», dichiara Franco Ticchi, responsabile dell’organizzazione del festival e presidente dell’associazione di volontari La Goccia Aps, da cui nacque l’idea del Monterosso.

L’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle istituzioni è stamattina alle 11 sotto l’arco della Porta di Monteguzzo: «È il primo dei grandi eventi del 2025: il Monterosso promuove un prodotto locale e genera un indotto economico a tutto il commercio. Grazie a La Goccia per l’organizzazione e a tutti coloro che contribuiscono», dice l’assessore alla cultura Umberto Boselli. Entrambi i giorni la barricaia resterà aperta dalle 10 alle 18.30, mentre gli stand gastronomici fino alle 20. Stasera dalle 19, “Tutte le strade portano al parco”, la serata giovani organizzata al Parco delle Driadi.

Il festival è patrocinato dal Comune di Castell'Arquato, dalla Provincia di Piacenza, da Città del Vino, Visit Emilia, Borghi più Belli d’Italia e dalla Regione Emilia-Romagna, che ha conferito il riconoscimento di evento #Plastic-freER, visto l’uso di bicchieri riutilizzabili e la raccolta differenziata durante la manifestazione.