Dalle botti da whisky ai caschi da bicicletta, un gioco da tavolo per scoprire come si lavora il legno e in quanti modi lo usiamo. Ci si siede al tavolo per divertirsi e a volte ci si alza avendo imparato qualcosa, quasi senza accorgersene. Merito di quei giochi che, mentre ci intrattengono, riescono ad arricchire le nostre conoscenze affrontando anche argomenti piuttosto insoliti, dalla produzione del vetro nei boschi della Baviera alla composizione della prima pagina di un quotidiano. È il caso di Forestry, che ci accompagna alla scoperta del percorso che porta dagli alberi ai prodotti in legno che utilizziamo ogni giorno, mostrando quanto sia importante pianificare i tagli e piantare nuovi alberi per evitare di impoverire le foreste.

Per riprodurre con fedeltà il lavoro di chi si occupa della gestione di un bosco, il game designer Michal Peichl ha collaborato per oltre due anni con i ricercatori della Facoltà di Scienze Forestali e del Legno della Czech University of Life Sciences di Praga. Gli esperti hanno partecipato alle prove, contribuito a perfezionare le regole e introdotto elementi ispirati alle moderne pratiche forestali, cercando di unire il rigore scientifico con il divertimento. A loro si devono anche gli approfondimenti che accompagnano il regolamento, dove si spiega, per esempio, perché una foresta con alberi di specie ed età diverse resiste meglio alla siccità e ai parassiti.

L’attenzione al realismo si ritrova anche in molti dettagli della partita. Quando si abbattono tutti gli alberi presenti in un esagono, per esempio, la tessera che rappresenta quella porzione di bosco viene girata, passando dal lato colorato a quello scuro per indicare che l’area è stata completamente disboscata. Per far ricrescere la foresta bisogna intervenire con una nuova piantumazione, portando la propria Abbattitrice nell’esagono e impiegando tempo e apposite risorse chiamate Piantine. Come spiegano gli esperti nei riquadri verdi del regolamento, il bosco può rigenerarsi anche spontaneamente, grazie ai semi degli alberi rimasti, ma le giovani piante devono essere protette dagli animali e, quando crescono troppo vicine, può essere necessario diradarle. Anche questi interventi, insieme alla salvaguardia degli alberi che offrono rifugio alla fauna selvatica, trovano spazio nel gioco attraverso i segnalini Forestale, che si raccolgono svolgendo attività di cura del bosco e si collocano sulla propria plancia per ottenere ricompense immediate, sbloccare miglioramenti tecnologici e guadagnare punti vittoria.

Conciliare la cura del bosco con le esigenze della produzione è però tutt’altro che semplice, perché la partita dura appena dieci round e in ciascuno ogni giocatore dispone, almeno inizialmente, di soli tre punti azione da distribuire tra la pedina dell’Abbattitrice e quella del Responsabile della segheria. La prima si sposta tra gli esagoni della foresta per tagliare gli alberi, rimboschire e svolgere altri lavori di manutenzione, mentre il responsabile si sposta tra edifici disposti attorno al tabellone, dove può procurarsi risorse, trattare il legname e acquisire nuovi contratti. Ogni operazione ha un costo: un punto azione permette, per esempio, di spostare l’Abbattitrice fino a due esagoni, mentre tagliare o ripiantare richiede uno o due punti, a seconda della zona.

A dare uno scopo a tutte queste attività sono soprattutto i contratti, gli ordini che permettono di guadagnare punti utili per la vittoria. Si tratta di carte che mostrano i tanti impieghi del legno nella nostra vita quotidiana, dalle tradizionali botti per il whisky ai letti, fino a prodotti decisamente più insoliti, come le batterie alla lignina o le parti dei satelliti spaziali. Un altro modo in cui Forestry riesce ad arricchire le nostre conoscenze, facendoci scoprire quanto questo materiale sia versatile e venga utilizzato in settori che difficilmente immagineremmo. Ogni carta indica le specie di alberi e le lavorazioni richieste: per realizzare un letto, ad esempio, bisogna procurarsi legno di abete rosso con l’Abbattitrice e poi farlo essiccare e piallare, spostando il responsabile tra i diversi impianti della segheria. Anche il lavoro nel bosco e il rimboschimento offrono ricompense, permettendo di avanzare su un tracciato di sviluppo che sblocca benefici immediati, potenziamenti permanenti e persino punti azione aggiuntivi. Saper combinare questi vantaggi per rendere più efficiente il proprio lavoro è una delle soddisfazioni maggiori del gioco.

Oltre a occuparsi del legname, i giocatori possono costruire edifici nelle radure e migliorare gli impianti della segheria, ottenendo vantaggi come la possibilità di effettuare lavorazioni aggiuntive. Si può intervenire sul fiume che attraversa la foresta, creando bacini con ponti per facilitare gli spostamenti oppure meandri che permettono di ottenere nuove risorse Piantine. Anche queste opere hanno un fondamento scientifico, perché nella realtà stagni e zone umide aiutano il bosco a resistere alla siccità e costituiscono preziose riserve d’acqua in caso di incendio.

Sebbene le singole regole siano piuttosto logiche e intuitive, Forestry presenta una tale quantità di opzioni e decisioni da disorientare chi è poco abituato ai titoli gestionali. A rendere la sfida ancora più complicata contribuisce poi il fatto che tutti sfruttano lo stesso bosco, con le scelte di un giocatore che possono mandare all’aria i piani degli altri, creando una tensione continua intorno al tavolo. Forestry è quindi destinato a chi ha già esperienza con questo genere o è disposto a dedicare un po’ di tempo per imparare a padroneggiarlo.

Chi avrà la pazienza di superare le difficoltà iniziali troverà un titolo capace di regalare partite avvincenti e combattute, caratterizzato da meccaniche che riescono davvero a dare significato all’ambientazione. Dopo aver trascorso ore a cercare il legname necessario per soddisfare i propri contratti, si finisce infatti per guardare il bosco con occhi diversi, comprendendo quanto sia facile consumarne le risorse e quanto impegno richieda preservarle per il futuro.