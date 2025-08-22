Friday, August 22

Foto inedita di "Portobello", la nuova serie di Marco Bellocchio

Con Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora: a Venezia e nel 2026 in streaming su HBO Max

Redazione Online
August 22, 2025|57 minuti fa
"Portobello", la nuova serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, arriva a Venezia per la sua anteprima mondiale Fuori Concorso alla 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Dal 2026 su HBO Max.  
La serie HBO Original racconta uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani: la vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora, la parabola tragica della caduta di un uomo innocente.     
Intanto è stata diffusa una nuova foto di "Portobello": Tortora/Gifuni in studio con il pappagallo verde in un'esplosione di colore. 
