Marco Bellocchio premia Francesca Comencini con il Gobbo d'oro

Bobbio Film Festival, riconoscimento speciale alla regista per "Il tempo che ci vuole" con Gifuni

Barbara Belzini
August 10, 2025|1 ora fa
Marco Bellocchio e il premio a Francesca Comencini
1 MIN DI LETTURA
Francesca Comencini e gli interpreti del suo film "Il tempo che ci vuole", Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano, hanno incantato la platea del Bobbio Film Festival con la storia allegra e disperata della relazione, a volte complicata, del padre Luigi Comencini con Francesca, in una vita dentro e fuori dal cinema.
«Il tempo che ci vuole esiste grazie all’incontro con i produttori Marco Bellocchio e Simone Gattoni - ha detto la regista in apertura di serata - Abbiamo accompagnato il film dappertutto, e dovevamo finire qui, tutti insieme, a Bobbio, al centro del mondo. Ho fatto tante cose cercando di far dimenticare che ero la figlia di qualcuno, disubbidendo, lavorando a progetti miei, e a sessant’anni ho capito che tutto quello di buono che avevo fatto veniva dall’essere la figlia di mio padre, e volevo fare qualcosa per ringraziarlo»
Le fa eco Romana Maggiora Vergano: «Francesca mi ha fatto un regalo enorme, e io, nel grande rapporto di fiducia che abbiamo costruito, ho cercato di restituirle i colori e le energie che mi arrivano da lei e dai suoi racconti». Un affetto ricambiato anche dal protagonista Fabrizio Gifuni: «Quando ho letto la sceneggiatura ci conoscevamo ancora poco, e il film poteva diventare complicato, quasi uno psicodramma: invece è stato tutto pieno di grazia, un atto psicomagico che ha trasformato una storia personale in un racconto universale».
Al termine della serata Marco Bellocchio è arrivato sul palco per consegnare a Francesca Comencini il Gobbo d’Oro speciale, riconoscimento che viene omaggiato ad autrici e autori di particolare rilievo.

