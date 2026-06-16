I videogiochi premiati agli Italian Video Game Awards

La sera dell’11 giugno si è tenuta la cerimonia degli Italian Video Game Awards, organizzata da IIDEA (l’associazione di categoria degli sviluppatori nostrani). Durante la serata sono stati assegnati i premi ai videogiochi italiani che, secondo la giuria, si sono particolarmente distinti nell’ultimo periodo. La cerimonia di premiazione era inserita all’interno del First Playable, un appuntamento business in cui gli sviluppatori italiani fanno rete e si interfacciano coi publisher internazionali.

Il principale vincitore di quest’anno è stato The Lonesome Guild, sviluppato dal team torinese Tiny Bull Studios, che ha vinto sia il premio “best italian game” sia il “community spotlight award”. The Lonesome Guild è una storia che parla di solitudine e di amicizia. Giochiamo nei panni di Ghost, un fantasma privo di memoria che si risveglia in un mondo corrotto da un oscuro miasma. Ghost deve sfruttare i suoi poteri per sconfiggere la solitudine che alberga nel cuore di altre persone, portandole a collaborare nonostante le divergenze. Solo grazie all’amicizia sempre più forte coi suoi compagni di squadra sarà in grado di portare a termine la sua impresa. Il videogioco di Tiny Bull Studios è stato pubblicato a novembre 2025 ed è disponibile sia su computer sia su console.

Un altro videogioco che si è portato a casa due premi è Bye Sweet Carole di Little Sewing Machine. Questo è (al momento) l’ultima opera di Chris Darril, un prolifico autore di videogiochi attivo soprattutto nel campo dell’horror. Il suo Bye Sweet Carole è una sorta di fiaba oscura, realizzata come se fosse un film d’animazione del passato, ispirato un po’ ai classici Disney e un po’ alle opere di Don Bluth. Non a caso, i premi ottenuti da questo videogioco sono “outstanding art” e “outstanding audio”, che sottolineano la grande qualità audiovisiva di questa storia videoludica. Bye Sweet Carole ci porta a esplorare un vecchio orfanotrofio, a cavallo tra la realtà e una dimensione onirica e misteriosa. È stato pubblicato a ottobre 2025 ed è disponibile su computer e console.

È invece Horses a portarsi a casa il premio “outstanding experience”. Questo peculiare videogioco, sviluppato da Andrea Lucco Borlera in collaborazione col team Santa Ragione, ha suscitato molto scalpore al momento della sua pubblicazione. La piattaforma Steam, il principale negozio online di videogiochi per PC, ha infatti deciso di non inserire Horses nel suo catalogo. In questa particolarissima esperienza dobbiamo gestire un maneggio di cavalli, dove però gli animali sono in realtà degli esseri umani, totalmente nudi eccetto una maschera da cavallo sul volto. Horses è un videogioco sui sistemi di potere, molto ispirato a Pasolini. È giocabile su computer, ma non attraverso Steam.

L’ultimo premio, il “best italian debut game”, è andato a Dino Path Trail di Void Pointer. Un videogioco ambientato nel selvaggio West, ma in un mondo in cui i dinosauri non si sono mai estinti. Bisogna sopravvivere in questo ambiente ostile, trovando risorse e combattendo una serie di agguerriti avversari. È l’opera prima di questo team, composto da ex studenti AIV (l’Accademia Italiana Videogiochi). Dino Path Trail è disponibile su computer. Ora aspettiamo gli Italian Video Game Awards dell’anno prossimo. Nel frattempo, potete recuperare questi videogiochi, se non li avevate mai provati.