«I podcast per me sono una grande passione: ne scriverò su Libertà»

La prima cosa che colpisce di Claudia Labati è il suo entusiasmo. Ha gli occhi sorridenti e una parlantina energica, soprattutto quando parla dei podcast, la sua grande passione. O, per meglio dire, la più recente. Claudia è stata infatti, per molti anni, un punto di riferimento nel campo dell’alta moda.

Ha vissuto e lavorato a Parigi. Tornata a Piacenza, un’altra delle sue passioni è occuparsi di agricoltura. «Una passione trasmessa dalla famiglia» dice. Come, probabilmente, quella del racconto: «Mio padre Gianluigi, che è mancato quando ero piccola, aveva realizzato un documentario, “75”, come il Cap di Parigi. Dovrebbe essere al Cineclub. Lui era un grande appassionato di regia. Sicuramente c’è una componente di creatività. E anche a me sono sempre interessate le storie».

Labati da sabato 17 maggio terrà una rubrica settimanale dedicata ai podcast su Libertà. «La mia rubrica tratterà argomenti interessanti per chi ama già i podcast, ma cercherò di intercettare anche chi ancora non li segue. Spazierò su qualsiasi argomento, basandomi sulla qualità. Ospiterò anche interviste e opinioni di chi i podcast li crea e li costruisce».