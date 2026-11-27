Con l’arrivo dell’autunno le giornate si accorciano, le temperature diminuiscono e cambiano anche le nostre abitudini. C’è chi avverte maggiore stanchezza, chi fatica a trovare la motivazione per allenarsi e chi, al contrario, ritrova proprio nei mesi più freschi una nuova energia.

Ma il nostro corpo ha davvero bisogno di allenarsi diversamente a seconda della stagione?

La risposta non è così semplice. L’organismo risponde ai cambiamenti ambientali, ma non esistono evidenze scientifiche che impongano a tutti di modificare il proprio allenamento seguendo il calendario.

Il corpo segue i suoi ritmi

Il nostro organismo è regolato da ritmi biologici che influenzano sonno, temperatura corporea, secrezione ormonale e stato di vigilanza.

I ritmi circadiani, della durata di circa 24 ore, sono influenzati soprattutto dall’alternanza tra luce e buio. Le variazioni stagionali possono quindi modificare le abitudini del sonno, il tempo trascorso all’aperto e la disponibilità al movimento.

Questo non significa, però, che in autunno il metabolismo rallenti automaticamente o che il corpo abbia bisogno di entrare in una sorta di letargo.

Le risposte sono individuali e dipendono anche dallo stile di vita e dal livello di allenamento.

Freddo, caldo e prestazione fisica

La temperatura ambientale può influenzare la risposta all’esercizio.

Il caldo aumenta lo stress termico e può rendere più difficile sostenere determinate intensità, mentre il freddo può modificare il comfort e la funzione muscolare, soprattutto durante esposizioni prolungate.

Il nostro organismo possiede sofisticati meccanismi di termoregolazione, ma è importante adattare abbigliamento, riscaldamento, idratazione e intensità alle condizioni esterne.

Attenzione ai falsi miti: sudare di più non significa dimagrire maggiormente, così come allenarsi al freddo non garantisce un consumo calorico significativamente superiore.

Periodizzazione: cambiare stimolo, non necessariamente stagione

Nel mondo del fitness esiste un principio fondamentale: la periodizzazione dell’allenamento.

Significa organizzare nel tempo intensità, volume e tipologia degli esercizi, alternando fasi di lavoro e recupero in funzione degli obiettivi.

Possiamo dedicare alcuni periodi allo sviluppo della forza, altri alla resistenza cardiovascolare oppure alla mobilità e al recupero. Non significa che in inverno si debbano sollevare pesi e in estate fare soltanto cardio.

La periodizzazione segue le necessità della persona, non il calendario.

Come allenarsi in autunno e inverno?

Nei mesi più freddi tendiamo talvolta a trascorrere più tempo al chiuso e a ridurre il movimento quotidiano.

L’obiettivo dovrebbe essere soprattutto mantenere la continuità.

Le attività indoor possono rappresentare un’ottima opportunità per allenare forza, capacità cardiovascolare e mobilità, mentre le camminate all’aperto rimangono preziose quando le condizioni lo permettono.

Un programma equilibrato può integrare allenamento contro resistenza, cardio, Pilates e Yoga, senza rinunciare alle attività che ci piacciono.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda agli adulti almeno 150–300 minuti settimanali di attività aerobica moderata, oppure 75–150 minuti vigorosa, insieme al rafforzamento muscolare almeno due giorni alla settimana.

Ascoltare il corpo senza smettere di muoversi

Allenarsi con consapevolezza significa anche riconoscere quando è necessario recuperare.

Una giornata di scarsa motivazione non richiede necessariamente di rinunciare all’attività fisica: talvolta basta ridurre l’intensità.

Al contrario, una stanchezza persistente o un recupero insufficiente meritano attenzione.

Il segreto non è allenarsi sempre di più, ma trovare il giusto equilibrio tra stimolo e recupero.

La natura cambia continuamente senza smettere di evolversi. Anche il nostro allenamento può imparare a farlo: adattandosi alle esigenze del corpo, senza perdere la continuità.

Perché il vero obiettivo non è essere in forma soltanto per una stagione, ma continuare a muoverci bene per tutta la vita.