Il potere dei funghi: dalla medicina tradizionale cinese alla cosmesi moderna

Ingrediente dell’anno del 2022 per il New York Times, i funghi sono diventati un elemento fondamentale anche nella cura della pelle, soprattutto a partire dallo scorso anno, anche se i funghi, in particolare quelli reishi, vengono utilizzati nei prodotti anti età per la cura della pelle fin dagli anni Ottanta. Impiegati in sieri, integratori, creme, detergenti per corpo e capelli e maschere in tessuto, i funghi contengono antiossidanti dalle proprietà antinfiammatorie che possono invertire i processi di invecchiamento cutaneo, ma anche coadiuvare il trattamento di patologie infiammatorie. I funghi, inoltre, sono ricchi di polisaccaridi che agiscono come umettanti naturali attraendo e trattenendo l’umidità. Questo li rende un ingrediente eccellente per conservare l’idratazione della pelle, mantenere la pelle soda, elastica e luminosa. I funghi contengono, inoltre, potenti antiossidanti come l’ergotioneina e il selenio che proteggono la pelle dallo stress ossidativo causato da fattori ambientali come l’inquinamento e i raggi UV. In questo modo, aiutano a prevenire l’invecchiamento precoce e a mantenere l’aspetto giovanile della pelle.

Pure Beauty-Tech Elixir, FAQ™

1 Pure Beauty-Tech Elixir, FAQ™: integratore per sostenere la vitalità e l’equilibrio nutrizionale quotidiano, che combina 85 ingredienti attivi studiati per agire in sinergia. Il risultato è un sistema che favorisce la salute di capelli, unghie e pelle, l’immunità, i livelli di zucchero nel sangue, l’idratazione, la digestione, le funzioni cognitive, la funzione muscolare, il metabolismo e l’energia, sostenendo al contempo il normale funzionamento cellulare. Fra gli ingredienti ci sono NAD+, CoQ10, quercetina, creatina, magnesio, enzimi e cinque super funghi. Tutti sono accuratamente selezionati per garantire una combinazione completa di vitamine essenziali, minerali, antiossidanti, prebiotici e probiotici, estratti botanici superfood, adattogeni ed enzimi.

CAPS immu, Ringana

2 CAPS immu, Ringana: contengono un mix di diversi funghi vitali con microsostanze nutritive naturali a sostegno del sistema immunitario. Nella formula un concentrato di funghi shiitake, fibre di avena e lievito, funghi maitake, funghi reishi, vitamina C da succo di acerola in polvere e vitamina D dei funghi champignon.

3 Crema Illuminante Antimacchia Glass-Like Effect, Dermolab: dalla texture leggera e a rapido assorbimento, dona idratazione alla pelle e un aspetto più uniforme e luminoso. Inoltre, sigilla tutti gli strati precedenti di idratazione e va a nutrire la pelle. Nella formula c’è la tremella, comunemente chiamato fungo della neve. È da secoli un ingrediente fondamentale della cosmesi asiatica, apprezzato per le sue proprietà idratanti e nutritive. Le sue molecole penetrano negli strati profondi della pelle, lasciandola rimpolpata e luminosa.

4 Intense Barrier Siero AR, Korff

4 Intense Barrier Siero AR, Korff: siero viso pensato per rispondere in modo mirato alle esigenze della pelle sensibile e reattiva, soggetta a rossori, fastidi e sensazioni di discomfort. La sua texture fluida e leggera, a rapido assorbimento, è studiata per calmare la pelle offrendo un immediato sollievo e rendendolo ideale per un utilizzo quotidiano, anche in presenza di pelle fragile o soggetta a rossori transitori o cronici. Con arginina, che supporta la sintesi di collagene ed elastina che migliora la microcircolazione, e fungo chaga, ricco di polifenoli e triterpeni, con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. A completare la formula, niacinamide e squalano supportano l’idratazione e la funzione barriera, migliorando visibilmente il comfort cutaneo e la qualità della pelle nel tempo. La presenza di pigmento verde contribuisce inoltre a neutralizzare otticamente i rossori, uniformando immediatamente l’incarnato.

5 Milky Mushroom Ultra-Hydrating Mask, KORA Organics

5 Milky Mushroom Ultra-Hydrating Mask, KORA Organics: una formula lattiginosa, arricchita con tremella, detto anche “fungo della neve”, e acido ialuronico, che idrata intensamente, rassoda e ridona alla pelle il suo splendore naturale. Il latte di cocco e l’aloe vera la nutrono e la lasciano incredibilmente morbida e vellutata come dopo una notte di riposo profondo. In vendita da Notino.

6 Fermentation Essence, Benton

6 Fermentation Essence, Benton: essenza formulata con un’alta concentrazione di ingredienti fermentati, è un ottimo trattamento per contrastare le rughe e le linee d’espressione. Il suo ingrediente principale è il galactomyces fermentato, che promuove la rigenerazione cellulare e aiuta a ripristinare la naturale elasticità e la luminosità che la pelle perde con il passare del tempo. Contiene anche acido ialuronico e ceramide, che idratano e nutrono la pelle in profondità per combattere i segni dell’invecchiamento. In vendita da Miin Cosmetics.

7 Save My Hands, Goovi

7 Save My Hands, Goovi: crema mani con il 97,8% di ingredienti di origine naturale, tra cui glicerina vegetale, olio di mandorle e fungo reishi dalle note proprietà antiossidanti, crea un film protettivo, nutre istantaneamente donando un’idratazione profonda che dura tutto il giorno e protegge la pelle delle mani dalle aggressioni esterne riequilibrando la barriera cutanea. La sua texture ricca, sensoriale e avvolgente, si assorbe facilmente senza appiccicare per mani morbide e vellutate tutto il giorno.

8 Take the Glam Off Cleansing & Make-Up Removing Balm, Simon Ourian M.D.

8 Take the Glam Off Cleansing & Make-Up Removing Balm, Simon Ourian M.D.: detergente solido in balsamo progettato per sciogliersi a contatto con la pelle, dissolvere il trucco a lunga tenuta, l’SPF e le impurità. Nella formula sette olii ricchi di EFAs (Acidi Grassi Essenziali) tra cui olio di semi di cartamo, olio di frutto di olivello spinoso, olio di semi di moringa e olio di semi di chia per idratare, lenire e migliorare l’elasticità della pelle. Inoltre, la formula è arricchita da quattro estratti vegetali tra cui estratto di radice di ashwagandha ed estratto di fungo reishi ricchi di fitochimici e antiossidanti per trattenere l’umidità e proteggere la pelle dagli agenti aggressivi esterni. La vitamina E mantiene poi la pelle luminosa e sana.

9 Even Better Clinical Dark Spot Clearing Serum, Clinique: siero studiato appositamente per contrastare l’iperpigmentazione. La sua formula potenziata combina la molecola schiarente esclusiva UP302, la niacinamide, vitamina C ed estratto di fungo trametes versicolor, che aiuta a ridurre visibilmente le macchie scure e insieme al lievito, contribuisce a rendere il tono della pelle più uniforme e luminoso. Delicato e adatto a tutti i tipi di pelle, anche quella sensibile, riduce visibilmente le macchie scure, comprese le macchie solari, le macchie d’età e le macchie postimperfezione.

10 Chaga, French Mush: il chaga è un fungo medicinale molto utilizzato nella medicina tradizionale russa, in particolare dalla popolazione khanty della Siberia. Potenzia il sistema immunitario e combatte l’ossidazione cellulare grazie alle sue eccezionali proprietà antiossidanti. Sostiene l’immunità, protegge le cellule e migliora l’equilibrio digestivo grazie ai suoi composti bioattivi unici. Stimola le difese immunitarie e rafforza la resistenza naturale. Protegge le cellule dallo stress ossidativo e rallenta l’invecchiamento cellulare contribuendo a una pelle più sana e luminosa. Migliora la digestione e sostiene il microbiota intestinale.