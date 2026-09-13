In “Tove, vita e opere di Tove Jansson” il dolce mondo della scrittrice

Con il tempo, sono diventata per tutti quella a cui chiedere “dai, consigliami un bel podcast”. Come sapete, cerco di spaziare nei generi e nelle narrazioni, senza annoiarvi troppo sul metapodcast, ovvero come è stato prodotto e da chi. Stavolta devo fare una piccola premessa: il podcast di cui vi parlo oggi è un esempio perfetto di come il contenitore sia fondamentale per promuovere il contenuto.

Mi spiego meglio: “Tove, vita e opere di Tove Jansson” è un podcast prodotto dalla casa editrice Iperborea, specialista dei Paesi Nordici, e cofinanziato dall’Unione Europea, a cura di Laura Pezzino, che in quattro puntate racconta con delicatezza il mondo della scrittrice e artista finlandese Tove Jansson.

Dunque una casa editrice decide di scommettere sull’audio per promuovere e diffondere i propri autori. Una commistione di generi che incuriosisce l’ascoltatore e futuro lettore, fa opera di divulgazione culturale e conquista senza mai sembrare una semplice operazione di marketing: qui sta la vera riuscita del progetto.

Per me hanno fatto centro. Ho amato non solo la storia di questa scrittrice già all’avanguardia per il suo tempo, ma il modo in cui la progressione narrativa, puntata dopo puntata, ti fa entrare nel personaggio Tove Jansson e nella sua arte.

Si parte con un’intervista alla Signora Iperborea, Emilia Lodigiani, fondatrice nel 1987 della casa editrice: conoscevo poco le loro attività, e scoprirle è stata una ventata d’aria fresca. Lodigiani è una grande ammiratrice dell’artista, che già conosceva bene per i Mumin, e decide di pubblicare due suoi libri a breve distanza, “L’onesta bugiarda” e “Il libro dell’estate”, inaugurando così un sodalizio che dura ancora oggi. Laura Pezzino ci guida poi alla scoperta di questa artista con le testimonianze di Emilio Varrà, fondatore di Hamelin Associazione Culturale, e Noemi Vola, illustratrice, che aiutano a leggere la dimensione visiva del suo lavoro.

La poetica pittorica di Tove si tramuta in un mondo fantastico, quello della famiglia pelosa dei Mumin, dove la fiaba per bimbi funziona da specchio per gli adulti, per riflettere su libertà, inclusione ed esistenza.

Seguono gli interventi di Francesca Mignemi, Sara Poma e Luca Scarlini, fondamentali per leggere la complessità creativa di Jansson. È una serie audio legata a chi la produce, ma scritta con tale garbo da catturare comunque tutta l’attenzione verso l’inconfondibile Tove Jansson, lasciandoci solo con la voglia di leggere tutti i suoi libri.