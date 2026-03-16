La festa del papà: una selezione di regali beauty
Il 19 marzo si celebra San Giuseppe e tutti i padri: ecco alcuni buoni consigli per trovare il dono perfetto
Francesca Pelucchi
|34 minuti fa
Il 19 marzo è la festa del papà
Car Fragrance Citrus Coral, Locherber Milano: profumatore per auto dai sentori fruttati che evocano gli agrumi dei Caraibi. Le note di pompelmo rosa, arancio, mandarino e limone incontrano il tocco fresco e floreale del mughetto.
Men [BOOST]³ Idratante Anti-Stanchezza Istantaneo, Nuxe: idrata, energizza e protegge la pelle dalle aggressioni esterne come vento, freddo e inquinamento. Arricchito con oleoestratto di corteccia di frassino brevettato, con acido ialuronico di origine naturale e niacinamide, risveglia la pelle e la idrata per 24 ore riducendo visibilmente anche i segni di stanchezza. Giorno dopo giorno, la pelle è energizzata e levigata.
Shaver i9000, Philips: grazie alle lame rotanti a 360 gradi e al sistema Lift & Cut a tripla azione che solleva delicatamente i peli tagliandoli alla radice, garantisce una rasatura profonda ma senza irritazioni. Le testine piccole, flessibili e dotate di uno speciale rivestimento si adattano ai contorni del viso, raggiungendo con facilità le zone più difficili e garantendo scorrevolezza e massimo comfort. Un sensore intelligente analizza la densità dei peli 500 volte al secondo regolando la potenza di conseguenza. Per praticità e un’igiene ottimali, è dotato di una base di ricarica senza fili con sistema di pulizia integrato, più efficace dell’acqua in soli 60 secondi.
The Ritual of Homme Gift Set M, Rituals: cofanetto pensato per iniziare la giornata con freschezza e sicurezza. I prodotti, arricchiti con bambù, menta giapponese e legno di cedro, donano una sensazione di energia immediata e una fragranza maschile raﬀinata e avvolgente. La elegante box che contiene i prodotti è riutilizzabile e può trasformarsi in un pratico portaoggetti.
Gentleman’s Beard Oil, Eterea Cosmesi Naturale: olio da barba antiossidante e rinvigorente che contribuisce a fortificare e districare la barba rendendola lucente, morbida e setosa al tatto, senza mai ungere. Emolliente e leggero, può essere impiegato prima o dopo la rasatura per nutrire, lenire e ammorbidire la cute.
Docciaschiuma Solido Delicato, Antos: per una doccia quotidiana piena di freschezza. Estratti di calendula, malva e tiglio hanno un ottimo effetto lenitivo e combinati con i tensioattivi delicati lasciano la pelle morbida e pulita. Ottimo per i lavaggi frequenti come quelli in piscina o in palestra, ma anche per una doccia rilassante e rinfrescante. Con burro di karité, amido di riso, estratti di calendula, malva e tiglio e vitamina E.
Bagnodoccia Relax Serale, Biofficina Toscana: bagnodoccia che scioglie le tensioni della giornata grazie all’olio essenziale di lavanda bio toscana dalle proprietà calmanti e all’estratto di camomilla bio lenitivo. Un mix aromaterapico che stimola il rilassamento e favorisce il benessere psico-fisico, trasformando la doccia o il bagno serale in un momento di puro relax. Con lavanda coltivata in Maremma, a Sorano, Grosseto, dall’Azienda Agricola Pian della Contessa e dal Bio-agriturismo Aia del Tufo.
Rasoio Double Edge, Wilkinson Sword: pensato per chi ama la rasatura tradizionale, proprio come dal barbiere. Progettato per offrire una rasatura incredibilmente profonda e confortevole, le sue lame a doppio taglio hanno un triplo rivestimento per una maggiore resistenza e durata. Il manico riutilizzabile è in metallo premium, efficiente e durevole. Nella confezione sono presenti, oltre al rasoio, anche 5 lame di ricambio. Il prodotto si può acquistare online su Notino o Tigotà.
Resolute Facial Concentrate, Aesop: al cuore della formulazione è l’idrossipinacolone retinoato, un sofisticato retinoide che sostiene la pelle e gli è particolarmente compatibile. Questo riduce notevolmente i rischi di fastidio pur mantenendo la sua efficacia. In combinazione con lo squalano e il cedro dell’Atlante, che rinforzano la barriera cutanea, questo ingrediente senza precedenti costituisce la base di questo siero oleoso che stimola il rinnovamento superficiale, rafforza la pelle e aiuta a perfezionarne l’aspetto.
Il 2-in-1 Skin Moisturizer & Beard Conditioner, American Crew: trattamento leggero e multifunzione pensato per idratare la pelle del viso e allo stesso tempo ammorbidire e disciplinare la barba. La sua formula non comedogenica si assorbe rapidamente senza lasciare residui bianchi, mantenendo barba e pelle fresche, morbide e dall’aspetto sano per tutta la giornata.
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