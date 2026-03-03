La mimosa che fiorisce verso la primavera è simbolo della Festa della donna

Ag vol un fiur! Alle donne - si sa - piace ricevere in dono fiori, in particolar modo nelle ricorrenze speciali private o pubbliche.

La Festa della Donna (8 marzo) è una di queste ultime. Qual è il fiore che per tradizione si regala alle donne in questa giornata? Risposta scontata: naturalmente la mimosa. Perché? Sia perché fiorisce proprio in questo periodo sia per il suo colore brillante e il suo dolce riconoscibile profumo.

La mimosa... albero "femminista"



È una tradizione tutta italiana che risale al lontano 8 marzo 1946 quando la Festa della Donna fu ufficializzata nel nostro Paese alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ufficializzata anche dall’ONU (Organizzazione Nazioni Unite) nel 1977, questa festa ricorda ogni anno a livello nazionale e internazionale le conquiste sociali, politiche ed economiche del genere femminile. Non solo. Anche le lotte continue, ancora attuali, che le donne portano avanti in un mondo ancora segnato dal maschilismo.

Ammettiamo che molte conquiste sono ormai alle spalle: il diritto di voto, per esempio, ma molta strada è ancora da tracciare: sul lavoro, per esempio. L’albero di mimosa è simbolo di luce, di leggerezza, il suo fiore, sebbene sia molto delicato, è in grado di fiorire verso la fine dell’inverno annunciando la primavera e simboleggiando la forza delle donne. La mimosa viene spesso rappresentata nell’arte pittorica. Henri Matisse per esempio (in fotografia un quadro del 1951) la scelse spesso come soggetto per i suoi colori lucenti e le forme indefinite.