La Sala Piana dell’Università Cattolica si prepara a ospitare un convegno dove troverà spazio anche un progetto europeo che sfrutta le tecnologie digitali per proteggere le piante e l’ambiente. Giovedì 26 novembre, a partire dalle ore 9, “Applicazione e sfruttamento di buone pratiche di carbon farming per sistemi agricoli, arborei ed erbacei” vedrà alternarsi sei relatori che parleranno di come le pratiche agricole sostenibili possano tradursi in benefici ambientali misurabili, nuove opportunità per le aziende e strumenti concreti a supporto delle decisioni. A illustrarci il convegno è Tito Caffi, professore ordinario di Patologia vegetale della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica di Piacenza. «L’approccio non è esclusivamente quello agronomico – spiega – ma sarà più che altro focalizzato sugli strumenti di modellistica e sul ruolo che questi possono giocare nella gestione delle colture tramite precisi indicatori». Particolare rilievo avrà la presentazione di “STELLA”, progetto di ricerca (2024-2027) finanziato da Horizon Europe per sviluppare un sistema digitale in grado di individuare precocemente patogeni e parassiti delle piante e formulare una strategia di risposta tramite le moderne tecnologie di monitoraggio e l’intelligenza artificiale. Il progetto ha coinvolto 14 partner in 7 Paesi e studiato 8 patogeni diffusi in Europa al fine di supportare gli obiettivi della Commissione Europea di ridurre l’uso di prodotti per la protezione delle piante, gestendo le comparse di patogeni prioritari e promuovendo la digitalizzazione dell’agricoltura europea.

Tito Caffi

L’Università Cattolica del Sacro Cuore è tra i partner scientifici e ha concentrato la sua attività su uno di questi 8 patogeni: la Ralstonia solanacearum (in particolare R. pseudosolanacearum nei focolai emiliano-romagnoli), un batterio da quarantena che colonizza il sistema vascolare delle piante solanacee (come pomodoro e patata), causandone avvizzimento e morte rapida. «Non è curabile, sopravvive per molti anni nel terreno e nei residui colturali e può essere contrastato solo con l’eradicazione – spiega Caffi –. Il patogeno rappresenta dunque una seria minaccia per il pomodoro, che è risorsa della nostra provincia e dell’intera Regione». Nel 2026, in Italia, sono stati trasformati 6,3 milioni di tonnellate di pomodoro da industria, di cui circa 3,2 milioni nel bacino del Nord Italia. Qui la Ralstonia compare e scompare a fasi alterne dal 2017: la situazione non è ancora emergenziale, ma muoversi con anticipo potrebbe essere decisivo per salvaguardare l’intera filiera. «Partendo da un’analisi sistematica della letteratura scientifica - continua il professore - abbiamo creato un indice che ci permette di stabilire le aree in cui il rischio è maggiore, giorno per giorno e a seconda delle condizioni meteo favorevoli al patogeno». Temperatura e umidità sono i fattori che regolano la comparsa e lo sviluppo di Ralstonia. Così, conoscere in anticipo probabilità e zone di rischio è un’arma in più per permettere un monitoraggio mirato e tempestivo. «Lo strumento, che ha l’interfaccia di una piattaforma, può essere molto utile al Servizio fitosanitario regionale a cui compete la gestione e il coordinamento dell’eradicazione – nota Caffi – ma anche ai singoli agricoltori che possono così contribuire all’integrazione continua dei dati».

Oltre al progetto STELLA, presentato dal professor Caffi, il convegno di giovedì ospiterà anche altre proposte e iniziative. Manuel Salamone, Greta Polidori e Alessia Castellucci di Horta srl – azienda specializzata nell’agricoltura digitale e nello sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni – illustreranno esempi di buone pratiche di carbon farming nella nostra regione per poi parlare del tool Yousustain.net utile proprio a quantificare l’impatto di suddette pratiche. Mentre, Marco Giacomoni esporrà “Climate farm demo” e “Climate smart advisor”, progetti europei di Apo Conerpo sulla sostenibilità delle produzioni ortofrutticole.