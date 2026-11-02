L’autunno profuma di fragranze d’autore

Sei creazioni di profumeria artistica perfette da indossare in questa stagione, fra calde note gourmand che richiamano la pasticceria, accenti speziati che ci conducono verso il Natale e fresche e profonde note tipiche di un bosco autunnale.



SECONDA PELLE

Nata dalla collaborazione con la creatrice di profumi Sidonie Lancesseur, Le Parfum di Sézane è una fragranza fruttata e legnosa che si apre con note fresche di pera e che rivela un cuore delicato di ambretta e burro d’iris. Il legno di cashmere e il sandalo le conferiscono calore e profondità, dando vita a una fragranza pensata per essere indossata come una seconda pelle.

NELLA NOTTE

Per evocare il ricordo di una serata tipicamente italiana la celebre naso francese, Nathalie Lorson, ha creato Hundred Silent Ways Amarena di Nishane. In testa si rivela immediatamente la tuberosa, impreziosita dalle sfumature della pesca e del mandarino. Amaretto e amarena conferiscono alla luminosità iniziale una nota più scura e complessa. Nel cuore la gardenia e il gelsomino, addolciti dalla raffinatezza cipriata dell’iris e dalla dolcezza mandorlata del marzapane, si adagiano su un fondo intenso dai richiami notturni. La vaniglia del Madagascar, il sandalo e la tonka donano calore ancorati dagli accenti terrosi del vetiver.

A SPASSO NEL BOSCO

La nuova fragranza di Aqua Adornationis, la collezione heritage che custodisce le memorie della famiglia Martone, appassionati creatori e produttori di profumi Made in Italy da tre generazioni, si chiama Assoluto 1966 di LabSolue. La composizione olfattiva, firmata da Emilie Coppermann, vede al cuore della fragranza la quercia, nucleo denso e legnoso. Il cardamomo introduce una vibrazione ascendente aromatica e speziata, mentre le bacche rosse accendono la composizione con un bagliore vivo e inatteso. L’incenso sigilla la fragranza donando profondità e raccoglimento.

GOLOSAMENTE INTENSO

Nella nuova collezione Extraits Extrêmes, Maddy di The Different Company, creato da Véronique Nyberg, è un omaggio contemporaneo alla madeleine proustiana e ricorda un audace cocktail gourmand da assaporare nell’atmosfera clandestina di uno speakeasy. La freschezza luminosa della scorza di limone ghiacciata introduce un cuore goloso di madeleine al burro salato, attraversato dalle sfumature calde e inebrianti del rum invecchiato. Sul fondo, la vaniglia e la mandorla tostata prolungano il ricordo della pasticceria, lasciando sulla pelle una scia avvolgente, deliziosa e sottilmente sovversiva.

LA FORZA DI RINASCERE

Nella solitudine delle montagne, i ginepri resistono anche alle condizioni più avverse. La loro resilienza ha ispirato Decision 42 di Amouage, fragranza creata da Quentin Bisch per celebrare le infinite possibilità della vita. Una composizione calda e intensa, dalle sfumature scure e profonde. In apertura, pepe rosa, bergamotto e cardamomo, affiancati da neroli e cannella, introducono accenti floreali e speziati. Al cuore franchincenso, ginepro e mirra evocano il paesaggio montano da cui nasce l’ispirazione. A questi si uniscono il legno di sandalo e il catrame di pino, che ne accentuano la profondità. Nel fondo, patchouli, legno di cedro e vaniglia incontrano il labdano, sviluppando una scia ambrata e avvolgente.

PER LE STRADE DI PARIGI

Firmata dal naso Yann Vasnier, Lumière d’Automne di Solférino Paris, fragranza della collezione Haute Parfumerie, evoca un’immagine raffinata e sensoriale dell’autunno parigino, ispirandosi al profumo avvolgente delle castagne arrostite che si diffonde tra le strade della città. Una profumazione ricca e avvolgente che regala una delicata sensazione di conforto ai sensi e che si apre con la morbidezza muschiata dei semi di ambretta, arricchita dalle sfumature legnose e cipriate dei semi di carota. Progressivamente, la castagna arrostita rivela la sua consistenza cremosa e leggermente affumicata. Le sue note si scaldano grazie alla vaniglia e al benzoino, mentre il legno di sandalo conferisce alla composizione un’eleganza legnosa.

Decision 42, Amouage: nella solitudine delle montagne, i ginepri resistono anche alle condizioni più avverse. La loro resilienza ha ospitato questa fragranza creata da Quentin Bisch Assoluto 1966, Labsolue: nuova fragranza di Aqua Adornationis, la collezione heritage che custodisce le memorie della famiglia Martone, appassionati creatori e produttori di profumi italiani Hundred Silent Ways Amarena, Nishane: un profumo che vuole evocare il ricordo di una serata tipicamente italiana Le Parfum Sézane: fragranza nata dalla collaborazione con la creatrice di profumi Sidonie Lancesseur Lumiére d'Automne, Solférino Paris: firmata dal naso Yann Vasnier, questa nuova fragranza della collezione Haute Parfumerie evoca un'immagine raffinata e sensoriale dell'autunno parigino Maddy, The Different Company: nella nuova collezione Extraits Extrêmes, questo profumo creato da Véronique Nyberg è un omaggio contemporaneo alla madeleine proustiana

A TUTTA ZUCCA NEL WEEKEND DI HALLOWEEN

La zucca è la protagonista indiscussa dell’autunno. Dalla tavola alla cosmesi, è un ingrediente immancabile. Abbiamo selezionato quattro prodotti che la celebrano e sfruttano le sue numerose proprietà benefiche per corpo e capelli da paura.

CREMA GLOSS LABBRA ALLA ZUCCA, BIOFFICINA TOSCANA:

in edizione limitata, dona alle labbra idratazione, un effetto rimpolpato con un finish lucido, rendendo la pelle lenita e più elastica. Nella formula, insieme alla zucca, ci sono olio di olivello bio spinoso, miscela di emulsionanti da mandorle dolci e co-emulsionanti da zuccheri per una texture soffice e vellutata.

BAGNOSCHIUMA GOURMAND COLLECTION, DOUGLAS:

bagnoschiuma per trasformare il momento della detersione in una pausa di benessere. A contatto con l’acqua, la sua texture crea una schiuma setosa che deterge delicatamente la pelle, mentre la combinazione di vaniglia, zucca e caramello avvolge i sensi con note dolci e confortevoli.

HALO PUMPLIN SPICE LATTE BODY & HAIR MIST, MOONLIGHT CANDLES:

acqua profumata idratante per il corpo e i capelli formulata per ricreare il calore e la cremosità speziata dell'iconico pumpkin spice latte autunnale, con note che fondono zucca, cannella, chiodi di garofano e latte caldo. Arricchita con ingredienti come niacinamide e pantenolo per donare lucentezza e morbidezza.

KEEP HAIR CONDITIONER, ETEREA COSMESI NATURALE:

trattamento post-shampoo studiato per districare efficacemente e migliorare la pettinabilità, lasciando la fibra morbida, uniforme e disciplinata. La sua texture ricca e vellutata avvolge lunghezze e punte senza appesantire. Con un pool di aminoacidi, acido ialuronico, niacinamide, pantenolo, biotina e zucca che contribuisce a donare morbidezza e luminosità.