L'importanza dell'idratazione anche nella cosmesi

L’8 giugno si è celebrata la Giornata Mondiale degli Oceani, una ricorrenza promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull’importanza degli oceani e sulla necessità di proteggere le risorse marine. Ma l’acqua è preziosa anche per la cura della pelle. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Jessica Beretti, Ceo e Founder di DRESS cosmeetics, beauty brand italiano con sede a Parma.

Dottoressa, quanto è importante l’acqua per la pelle?

«L’acqua è in generale fondamentale per il nostro organismo, sia quella che beviamo, sia quella che forniamo attraverso i cosmetici. Generalmente, si dice che l’acqua che beviamo idrata dall’interno ed è effettivamente così perché, oltre a fare bene alla nostra pelle, mantenendola elastica e luminosa, è fondamentale il nostro organismo in generale. Tuttavia, il solo bere acqua non è sufficiente a mantenere la pelle idratata se la barriera cutanea è compromessa. I cosmetici sono fondamentali per fornire e trattenere l’acqua nella pelle e contemporaneamente mantenere intatta la barriera cutanea. Rendono così la pelle più morbida, compatta e luminosa, migliorando visibilmente la texture cutanea. Per una pelle sana e luminosa è quindi fondamentale mantenere entrambi: un’adatta idratazione e una buona routine di skincare quotidiana».

Quali sono i consigli per una corretta idratazione tutto l’anno, in particolare in questo periodo?

«È importante ricordarsi di idratarsi durante tutta la giornata, ovviamente senza esagerare e in linea col proprio stato di salute. A questo affiancare una corretta skincare adatta al periodo estivo. Consiglio per la mattina prodotti leggeri, da applicare con piacere nonostante le temperature elevate, e molto ricchi in acido ialuronico, zuccheri capaci di trattenere l’idratazione e principi attivi lenitivi. Durante la giornata, poi, sarebbe utile avere sempre con sé un prodotto idratante, per rinnovare l’idratazione contrastando l’acqua persa a causa dell’evaporazione cutanea. La sera, invece, utilizzare prodotti un pochino più ricchi per andare anche a ripristinare la barriera cutanea e l’acqua persa durante la giornata».

La beauty routine dell’idratazione perfetta che step prevede?

«Partendo da una pelle “pulita”, quindi detersa nel modo più in linea alle proprie esigenze, è ideale procedere con lozioni trattanti. Una lozione ricca in principi attivi efficaci dovrebbe diventare il primo step di una corretta skincare. La sua texture permette, infatti, di essere assorbita completamente e veicolare nella pelle gli ingredienti attivi. Favorisce, inoltre, un miglior assorbimento dei prodotti successivi e garantisce un’idratazione prolungata nel tempo. Per chiarire quello che può fare una lozione alla pelle, mi piace sempre fare l’esempio di una spugna secca: se apriamo il rubinetto sulla spugna secca immediatamente l’acqua scivola via e non viene assorbita. Se invece apriamo leggermente il rubinetto e andiamo lentamente e inumidire la spugna, l’acqua successiva sarà immediatamente trattenuta e assorbita. Ecco questo è l’effetto che una buona lozione trattante fa sulla nostra pelle. Non solo inizia ad agire, ma migliora l’assorbimento di tutto ciò che applichiamo dopo e ne migliora quindi il risultato finale e l’efficacia. Successivamente sarebbe ideale applicare un siero a base di acido ialuronico a doppio peso molecolare, per idratare la pelle su più livelli, e concludere con una crema in linea con le proprie esigenze».

Dove cercare dosi extra di idratazione?

«Sicuramente ci sono prodotti specifici ad alto contenuto di attivi idratanti, anche se questo da solo non basta. Ideale, specialmente nel periodo estivo, sarebbe avere con sé uno spray idratante o una lozione molto liquida che si possa applicare sopra al trucco senza comprometterne il risultato e andando solo a ripristinare l’idratazione della nostra pelle. Questo gesto in più sarà molto gradito dalla nostra pelle a metà giornata e, durante le giornate estive, anche ogni 2/3 ore».

Quali, invece, le strategie di idratazione pre e post sole?

«L’abbronzatura è un tema centrale. Il mio consiglio è quello di applicare la mattina prodotti molto idratanti e potenti antiossidanti, in modo da contrastare durante la giornata i danni ossidativi. Mai dimenticare la protezione solare e mai esporsi direttamente al sole specialmente nelle ore centrali della giornata. Ricordiamoci di applicare ogni due ore la protezione solare che non solo protegge la nostra pelle, ma le conferisce anche idratazione e nutrimento. A questo affiancare spray e lozioni idratanti. Tanto più manteniamo la pelle idratata e più manterremo quel tipico colorito sano, senza screpolature e danni cutanei. È poi fondamentale la sera applicare prodotti capaci di ripristinare la barriera cutanea fornendo e reintegrare l’acqua persa durante la giornata».

Poca idratazione influisce anche sui capelli oltre che sulla qualità della pelle del viso e del corpo?

«Un adulto è composto in media dal 60/65% di acqua. L’acqua è fondamentale per il funzionamento di tutto il nostro corpo, per esempio per il trasporto di nutrienti, la regolazione della temperatura e l’eliminazione delle tossine. Un organismo disidratato è un organismo in difficoltà, e potrebbe quindi comportare pelle e capelli più spenti, fragili e un rallentamento nella crescita. Nel caso specifico dei capelli, però, ricordiamo che le cellule vive si trovano all’interno del bulbo, poi il capello è costituito da cellule morte. Ecco che sicuramente un bulbo sano determina capelli più sani e lucenti ma, anche in questo caso, è fondamentale l’utilizzo di prodotti idratanti nutrienti per garantire alle lunghezze un aspetto sano e pieno».