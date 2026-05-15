“Mi fa male tutto.” Non è un dolore preciso, non è legato a un movimento specifico.

È una sensazione diffusa, costante, difficile da spiegare. A volte compare al mattino, altre durante la giornata, altre ancora senza un motivo apparente.

È una frase che sempre più spesso si sente — e che merita di essere ascoltata con attenzione. Per alcune persone si tratta di una fase temporanea. Per altre, invece, può rientrare in un quadro più complesso, quello del dolore cronico o, in alcuni casi, della fibromialgia.

Quando il dolore cambia natura

Secondo la International Association for the Study of Pain, si parla di dolore cronico quando il dolore persiste per più di tre mesi, andando oltre il normale tempo di guarigione dei tessuti. Ma ciò che davvero cambia non è solo la durata. È il modo in cui il corpo percepisce il dolore.

Nel dolore cronico, e in modo ancora più evidente nella fibromialgia, entra in gioco un meccanismo chiamato sensibilizzazione centrale: il sistema nervoso diventa più reattivo, più attento, più “sensibile”.

È come se il volume fosse sempre alto.

Stimoli che prima sarebbero stati neutri o lievi, vengono percepiti come più intensi. Per questo motivo il dolore non è sempre proporzionale a un danno reale.

È una risposta complessa, che coinvolge corpo, cervello e sistema nervoso.

Un corpo in allerta

In queste condizioni, il corpo tende a vivere in uno stato di attivazione costante.

Il sistema nervoso non riesce a “spegnersi” del tutto, e questo si traduce in tensione muscolare, difficoltà nel recupero, sonno disturbato, stanchezza persistente.

Non è solo una questione fisica.

È un sistema che fatica a trovare equilibrio. E questo cambia completamente il modo in cui bisogna approcciarsi al movimento.

Allenarsi: sì, ma in modo diverso

La domanda che emerge spontanea è sempre la stessa: se mi fa male tutto, devo allenarmi o fermarmi?

La risposta non è netta, ma la ricerca è piuttosto chiara: il movimento, se adattato, è uno degli strumenti più efficaci nella gestione del dolore cronico, come indicato anche dalle raccomandazioni della World Health Organization.

Quello che cambia è l’obiettivo. Non si tratta più di migliorare la performance o “spingere di più”. Si tratta di regolare il sistema. Il movimento diventa un linguaggio attraverso cui il corpo può riscoprire sicurezza.

Il valore del Pilates e dello Yoga Ristorativo

In questo contesto, discipline come Pilates e Yoga assumono un ruolo completamente diverso da quello che spesso si immagina.

Il Pilates, con il suo lavoro sul controllo, sulla precisione e sull’attivazione profonda, aiuta il corpo a muoversi in modo più consapevole. Non si tratta di fare tanto, ma di fare con qualità. E questa qualità restituisce fiducia al sistema.

Lo Yoga Ristorativo, invece, lavora su un livello ancora più sottile. Le posizioni sono supportate, mantenute nel tempo, accompagnate da una respirazione lenta.

Non c’è sforzo, non c’è spinta. C’è spazio.

E proprio in quello spazio, il sistema nervoso può iniziare a rallentare, a uscire dallo stato di allerta. È un lavoro che non si vede, ma che si sente profondamente.

Ritrovare regolazione: il vero “reset”

Spesso si parla di “resettare” il sistema nervoso. In realtà, non si tratta di azzerare qualcosa, ma di riportare il corpo a uno stato più equilibrato.

Questo processo passa attraverso elementi semplici, ma profondi: una respirazione più lenta, un movimento non competitivo, momenti di pausa reale, una maggiore attenzione al proprio ritmo.

Anche pochi minuti al giorno possono iniziare a modificare la risposta del sistema.

Non perché siano intensi, ma perché sono coerenti. Il corpo non ha bisogno di essere convinto. Ha bisogno di sentirsi al sicuro. Il respiro può essere un grande alleato.

Routine di Pranayama per il dolore

👉 Obiettivo: calmare il sistema nervoso, ridurre tensione e percezione del dolore

🧘‍♀️ 1. Posizione e preparazione (2–3 minuti)

Scegli una posizione comoda:

• supina con supporto sotto le ginocchia

• oppure seduta con schiena sostenuta

Appoggia una mano sul petto e una sull’addome.

👉 Non forzare nulla.

👉 Osserva il respiro per com’è.

🌬 2. Respirazione diaframmatica lenta (5 minuti)

Inizia a guidare il respiro:

• inspira dal naso → l’addome si espande

• espira lentamente → l’addome scende

Mantieni un ritmo semplice:

👉 4 secondi inspiro

👉 6 secondi espiro

💡 L’espirazione più lunga è la chiave:

attiva il sistema parasimpatico (calma e recupero).

Criosauna: aiuto o illusione?

Negli ultimi anni si parla molto di crioterapia e criosauna.

Il freddo può avere un effetto analgesico temporaneo, riducendo la percezione del dolore e dando una sensazione di sollievo.

Per alcune persone può essere utile come supporto.

Ma è importante essere chiari: non agisce sulle cause del dolore cronico, né sulla sensibilizzazione del sistema nervoso.

È un intervento esterno, che può alleviare il sintomo, ma non sostituisce un lavoro più profondo sul movimento, sul recupero e sulla regolazione.

Un modo diverso di allenarsi

Allenarsi in presenza di dolore cronico richiede un cambio di prospettiva. Non si tratta di resistere. Si tratta di accompagnare.

Piccoli stimoli, ripetuti nel tempo. Movimento che non attiva ulteriormente lo stress, ma lo riduce.Un corpo che si sente ascoltato, gradualmente, cambia.

“Mi fa male tutto” non è un limite.

È un segnale. E il movimento, se scelto con intelligenza, può diventare uno strumento per ritrovare equilibrio. Il corpo non ha bisogno di essere spinto. Ha bisogno di essere compreso.