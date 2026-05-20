“Cultura e Motori”, due giornate dedicate al mito della Vespa

La sede piacentina del Politecnico di Milano è ormai pronta per ospitare l'edizione 2026 di “Cultura e Motori”, in collaborazione con il CPAE e Vespa Club di Piacenza in programma nelle giornate del 22 e 23 maggio. Il tema centrale sarà la Vespa, simbolo italiano e icona di design e mobilità che compie i suoi primi ottant'anni di vita, ma la vera particolarità sarà la presenza della riproduzione del primo motore a scoppio.

Esposizioni di modelli storici di Vespa e conferenze a tema come quella proposta dal professor Donati animeranno i due giorni, per l'occasione il Vespa Club di Piacenza metterà in mostra una ventina di modelli e una rassegna fotografica che ripercorrerà la storia dell'associazione nata nel 1949 e che porta avanti una tradizione storica. Questo il programma di venerdì 22 maggio: dalle 10 esposizione di modelli storici Vespa e del primo motore a scoppio "Barsanti e Matteucci"; alle 15 “Il contesto storico e sociale: La guerra, l'Italia del Boom e le nuove esigenze di mobilità” con Luca Manneschi, presidente Commissione Cultura ASI; alle 15.45 “L'ing. D'Ascanio e la nascita della Vespa.

Il progetto geniale di un ingegnere aeronautico” con Nicola Veneto, Vespa Club d'ltalia; alle 16.30 “Il motore a scoppio: l'origine dell'idea che ha cambiato il mondo” e avviamento del motore Barsanti e Matteucci a cura del Gruppo BM CMEF di Firenze; alle 17.30 “Defossilizzazione dei motori a combustione interna tra innovazione e nuovi combustibili” con Tommaso Lucchini del Politecnico di Milano. Programma di sabato 23 maggio: dalle 9 esposizione di modelli storici Vespa e del primo motore a scoppio; alle 9.30 “La Vespa. Un autentico simbolo della cultura italiana” con Roberto Donati del Vespa Club d'ltalia; alle 10.30 “La nascita del motore a scoppio: La "Macchina Animata" di Barsanti e Matteucci e avviamento del motore; alle 11.30 “Mobilità e sostenibilità. Gli scenari e le attuali sperimentazioni” con Giovanni Ferrara dell'Università di Firenze e Commissione Cultura ASI; alle 12.15: Case study: TecnoGen spa. con Renato Bruno e Domenico De Giomi.