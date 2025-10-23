"Ci vorrebbe un ritornello", la canzone dei bimbi di Borgonovo arriva sul Cd

La canzone Ci vorrebbe un ritornello dei bambini e bambine delle elementari di Borgonovo è diventata parte di un cd musicale. Ci vorrebbe un ritornello, questo il titolo della canzone, è entrato a far parte del cd musicale Il bello più bello che c’è. Dopo essere stata scelta, lo scorso anno scolastico, tra le otto canzoni scritte da altrettante scuole vincitrici della 18° edizione del concorso Un testo per noi, organizzato dal Coro Piccole Colonne di Trento con la Federazione Cori del Trentino, ora la canzone ideata dagli 80 bambini e bambine di Borgonovo fa ufficialmente a far parte di un cd musicale. Il bello più bello che c’è, questo il nome del cd, i prossimi 11 e 12 aprile 2026, sarà presentato al Festival della Canzone Europea dei Bambini, a Trento, dove 80 scolari e scolare di Borgonovo (che oggi frequentano la terza elementare) si esibiranno.