Concerto a Villa Caramello, ospite il baritono Leo Nucci

Questa domenica, 11 maggio, a Villa Caramello sarà ospite il maestro Leo Nucci, baritono di fama internazionale, Nucci si esibirà in un concerto il cui ricavato sarà devoluto a favore dell’Orchestra dei bambini delle scuole di Castel San Giovanni (libera erogazione con contributo minimo di venti euro a IT70 H 05 1 5 6 6 5 2 60 C C 03 60007 6 8 6),

L'evento viene organizzato da Andrea Bricchi in collaborazione con l’amministrazione comunale su espressa richiesta dei padroni di casa, i marchesi Paveri Fontana, in ricordo della marchesa Clementina Paveri Fontana, cantante lirica ava degli attuali proprietari di Villa Caramello Nucci si esibirà in suo omaggio insieme alla soprano Elisa Maffi accompagnati dal violoncellista Maro Righi e dal pianista Paolo Marcarini.