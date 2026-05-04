Concerto dei Premiati al Nicolini: i vincitori delle borse di studio del Rotary Farnese

Saranno Carlotta Martinelli (flauto) e Paolo Subacchi (tromba), vincitori delle borse di studio messe a disposizione dal Rotary Club Piacenza Farnese, i protagonisti del Concerto dei Premiati in programma martedì 5 maggio alle ore 19:30 nel Salone del Conservatorio.

I due giovani musicisti, distintisi per talento e merito nell’ambito dell’anno accademico 2025-2026, rappresentano l’eccellenza tra gli studenti di strumenti a fiato e a percussione del Conservatorio. Il concerto diventa così un’occasione per valorizzare il loro percorso artistico e celebrare un importante traguardo. Ad accompagnarli al pianoforte sarà Romina Vavassori.

L’iniziativa sottolinea l’impegno del Rotary Club Piacenza Farnese nel sostenere concretamente i giovani talenti, offrendo loro opportunità di crescita e visibilità all’interno di un contesto prestigioso come quello del Conservatorio. L’evento è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.