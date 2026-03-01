Da Castellarquato a Casa Sanremo: Dj Tamisha

Durante la settimana della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Dj Tamisha (nome d’arte di Alice Torricella) ha avuto l’onore di vivere per il terzo anno consecutivo un’esperienza che - racconta lei stessa - «per me rappresenta molto più di un appuntamento professionale: essere ospite come DJ a Casa Sanremo, la casa mediatica ufficiale del Festival, punto d’incontro di artisti, giornalisti e addetti ai lavori». La dj e producer di Castellarquato, è stata presente nelle giornate del 25 e 26 febbraio, portando il suo sound a The Club. »Un grazie speciale va a Davide Vignes e Alfonso Dolgetta, piloti e anime del programma, per avermi accolta ancora una volta e per la straordinaria energia che riescono a creare. Oltre alla stima professionale, in questi anni è nata una sincera amicizia che rende tutto ancora più autentico. Quest’anno - racconta dj Tamisha - ho suonato e mixato nella suggestiva terrazza di Casa Sanremo: uno spazio magico, con vista sul Suzuki Stage, a pochi passi dal Teatro Ariston, cuore pulsante del Festival. Una location unica, dove musica, panorama ed emozioni si fondono in un’atmosfera irripetibile. Ho portato il mio sound house, inserendo molte mie produzioni. Tra le più rilevanti, l’ultima uscita con Jonk & Spook, «Been A Long Time», una rivisitazione in chiave tech house dell’iconico brano dei The Fog, pubblicata per l’etichetta Molto Recordings. Inoltre, ho scelto di regalare a Casa Sanremo un momento speciale suonando per la prima volta un mio brano inedito a cui tengo moltissimo «Don’t Stop» È una produzione che segue la linea del precedente lavoro, ispirata a un disco che amo particolarmente. Non è ancora uscito, ma ho voluto condividerlo in anteprima proprio lì, in un contesto così significativo per me. Non vedo l’ora che venga pubblicato per poterlo far ascoltare a tutti».

Per Alice Torricella '’esperienza a Sanremo durante la settimana del Festival, è sempre qualcosa di magico: «Passeggiare per le vie della città, incontrare gli artisti in gara e gli ospiti, vivere la zona del Casinò animata dai truck delle radio più importanti d’Italia, confrontarsi con giornalisti, fotografi e professionisti del settore: è un concentrato di emozioni, energia e ispirazione. Ogni anno tutto è ancora più intenso. Si consolidano amicizie, dentro e fuori Casa Sanremo. Si respira musica e arte in ogni angolo. L’organizzazione è impeccabile e l’intera città ruota attorno al Festival, facendoti sentire parte di qualcosa di grande. Sono profondamente onorata di essere stata, ancora una volta, parte di questa realtà in continua crescita. Aver portato il mio DJ set, la mia visione musicale e aver visto le persone coinvolte e connesse attraverso la mia musica è la soddisfazione più grande. Nel mio piccolo, sento di far parte di questo mondo straordinario che ogni anno continua a crescere, evolversi e regalare sogni».