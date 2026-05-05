Dal metal al rock: “Evento Band” accende il Conservatorio Nicolini

Il Salone dei Concerti gremito, un pubblico di studenti partecipe ed entusiasta, e un’energia che raramente si respira tra le mura di un’istituzione accademica: “Evento Band” al Conservatorio Nicolini si è rivelato un successo pieno, capace di sorprendere e coinvolgere.

Sul palco, nei giorni scorsi, non il consueto linguaggio legato alla tradizione classica, ma un’esplosione sonora fatta di metal, rock, jazz e fusion. Linguaggi spesso percepiti come distanti dagli ambienti accademici, eppure qui protagonisti assoluti, portati con autenticità e forza espressiva da giovani musicisti. Una scelta coraggiosa e significativa: dare spazio, proprio nel cuore del Conservatorio, a quelle forme musicali che più rappresentano il mondo adolescenziale.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più riusciti dell’iniziativa: riconoscere che generi come metal e rock non sono semplicemente “rumore”, ma veri e propri codici espressivi attraverso cui i ragazzi raccontano sé stessi, le proprie emozioni e il proprio tempo. Portarli su un palco istituzionale significa non solo legittimarli, ma anche creare un ponte concreto tra formazione accademica e cultura giovanile, aprendo un dialogo necessario e spesso trascurato.

Protagoniste della mattinata sono state le band Fields of Petrichor, Overdrive, e Twelth, composte da studenti del Liceo Gioia e del Liceo Cassinari, alcuni dei quali iscritti anche al Conservatorio. Tra brani originali e sonorità potenti, le esibizioni hanno messo in luce talento, personalità e una sorprendente maturità artistica. Chitarre graffianti, ritmi serrati e voci intense hanno conquistato il pubblico, trasformando il concerto in un momento di condivisione autentica.

Ideato e curato da Patrizia Bernelich, “Evento Band” si conferma così molto più di un semplice concerto: "È uno spazio reale di espressione, un laboratorio di incontro tra mondi musicali e generazioni diverse. Un’esperienza che dimostra come il Conservatorio possa essere non solo custode della tradizione, ma anche luogo vivo, aperto e capace di accogliere le nuove forme del presente" ha sottolineato l'organizzatrice.