Dentro la creazione di un’opera:  Tramontano racconta “Callas e Pasolini”

C’è un momento, prima che il sipario si alzi, in cui un’opera prende forma tra intuizioni, dubbi e scelte decisive. Venerdì 6 marzo alle 16, nell’auditorium del Conservatorio Nicolini, il pubblico potrà assistere a questo momento creativo nell’incontro aperto «Come nasce un’opera: scelte musicali», dedicato al lavoro del compositore Davide Tramontano, in dialogo con la compositrice Barbara Rettagliati e la musicologa Patrizia Florio.

Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di incontri realizzati in collaborazione tra Fondazione Teatri di Piacenza, Amici della Lirica e Conservatorio Nicolini, in preparazione al debutto di «Cronaca di un amore. Callas e Pasolini», la nuova opera di Davide Tramontano su libretto di Alberto Mattioli, che andrà in scena in prima assoluta il 27 marzo al Teatro Municipale.

«Nel corso dell’incontro «Come nasce un’opera: scelte musicali» – anticipa Tramontano - parlerò del processo creativo alla base di Cronaca di un amore. Callas e Pasolini e del processo di bottega che sottende la composizione di un’opera lirica. Partendo dal percorso che ci ha portati a tradurre in musica il rapporto Pasolini-Callas, racconterò il dialogo con il librettista Alberto Mattioli e il regista Davide Livermore, con cui ho studiato lo sviluppo drammaturgico. Illustrerò le scelte musicali per la caratterizzazione dei personaggi – non facile dare voce lirica alla Divina dell’opera – e descriverò il ruolo dell’orchestra come commento e memoria attiva dei personaggi. Chiuderò con il dialogo virtuoso con la tradizione operistica, posto in relazione con il mio linguaggio musicale contemporaneo».

La rassegna proseguirà sabato 14 marzo alle 17 con il terzo appuntamento, nella Sede degli Amici della Lirica di via Mazzini, con la giornalista Eleonora Bagarotti e il critico musicale Fabio Larovere protagonisti della conversazione su «Maria Callas: il mito tra vita e palcoscenico». Infine al Ridotto del Teatro Municipale, domenica 22 marzo alle 11, interverranno il giornalista Alberto Mattioli e Davide Tramontano per introdurre l’opera a pochi giorni dal debutto. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.