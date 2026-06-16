Favole in musica: Debussy e Prokofiev protagonisti per i più piccoli

La magia delle fiabe incontra il linguaggio universale della musica in “Favole in musica!”, il progetto promosso dal Conservatorio Nicolini che mercoledì 17 giugno alle ore 18 animerà il Salone dei Concerti dell'istituto.

L'iniziativa, curata dalle docenti di pianoforte Maria Grazia Petrali e Paola Del Giudice, propone un affascinante viaggio nel repertorio musicale dedicato all'infanzia e alla fantasia, attraverso due capolavori del Novecento: “La Boîte à Joujoux” di Claude Debussy e “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev.

Protagonisti dell'esecuzione saranno gli studenti delle classi di pianoforte del Conservatorio: Nicole Gavetta e Rohan Hunt, impegnati nel pianoforte a quattro mani, e Letizia Bonavita e Wanyun Zhong, anch'essi al pianoforte a quattro mani. I giovani musicisti sono chiamati a interpretare pagine ricche di colori, suggestioni narrative e raffinata scrittura musicale.

Ad arricchire lo spettacolo sarà la partecipazione degli studenti del corso di teatro della Scuola di Danza Domenichino di Piacenza, guidati dalla docente Carolina Migli, che contribuiranno a dare vita ai personaggi e alle atmosfere delle due celebri composizioni, creando un dialogo coinvolgente tra musica, teatro e narrazione.

"L'appuntamento si presenta come un'occasione speciale per avvicinare il pubblico di tutte le età alla musica colta attraverso il racconto e l'immaginazione, in un percorso che unisce formazione, creatività e collaborazione tra diverse realtà artistiche del territorio" sottolineano le docenti Petrali e Del Giudice.