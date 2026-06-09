“Fin che la radio va” al concertone arriva Orietta Berti

Si aggiungono i nomi di Gabry Ponte, Orietta Berti e Cate Lumina a quelli già annunciati della terza volta piacentina di “Yoga Radio Bruno Estate”, il concertone organizzato da Radio Bruno in arrivo dopodomani, giovedì 11, dalle ore 20 in piazza Cavalli. Ad annunciarlo è stato il direttore dell’emittente radiofonica Gianni Prandi in conferenza stampa nella sala consigliare di Palazzo Gotico insieme alla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, l’assessore al marketing territoriale Simone Fornasari e Claudia Civardi di Iren, tra gli sponsor dell’iniziativa.

Dopo il successo delle scorse edizioni, il concerto ritorna in città come seconda tappa del tour di quest’anno con un cast multigenerazionale.