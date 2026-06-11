Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Concerto di Radio Bruno, piazza Cavalli si riempie

Già tanti i piacentini che stanno affollando il cuore della città in attesa dell'esibizione dei cantanti. Un pomeriggio di prove sotto il sole

Riccardo Foti
|37 minuti fa
Piazza Cavalli - © Mauro Del Papa
Piazza Cavalli - © Mauro Del Papa
1 MIN DI LETTURA
Piazza Cavalli si riempie di piacentini per il grande giorno di Yoga Radio Bruno Estate che questa sera, per la terza volta in città, a partire dalle 21/21,30 porterà sul palco di piazza Cavalli gli artisti più ascoltati della scena musicale italiana odierna, insieme a nomi evergreen, che sapranno dare vita a una festa per tutti.
Nel pomeriggio, sotto il sole, le prove con alcuni degli artisti protagonisti tra Ditonellapiaga, Ermal Meta, Nicolò Filippucci, Cate Lumina e Noemi nella doppia veste di cantante e conduttrice della serata.  
foto Del Papa
foto Del Papa
foto Del Papa
Leggi anche

Gli articoli più letti della settimana