Concerto di Radio Bruno, piazza Cavalli si riempie
Già tanti i piacentini che stanno affollando il cuore della città in attesa dell'esibizione dei cantanti. Un pomeriggio di prove sotto il sole
Riccardo Foti
|37 minuti fa
Piazza Cavalli - © Mauro Del Papa
Piazza Cavalli si riempie di piacentini per il grande giorno di Yoga Radio Bruno Estate che questa sera, per la terza volta in città, a partire dalle 21/21,30 porterà sul palco di piazza Cavalli gli artisti più ascoltati della scena musicale italiana odierna, insieme a nomi evergreen, che sapranno dare vita a una festa per tutti.
Nel pomeriggio, sotto il sole, le prove con alcuni degli artisti protagonisti tra Ditonellapiaga, Ermal Meta, Nicolò Filippucci, Cate Lumina e Noemi nella doppia veste di cantante e conduttrice della serata.
foto Del Papa
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