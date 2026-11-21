Hanno conquistato il riconoscimento superando le selezioni che si sono svolte nelle scorse settimane e ora sono pronti a esibirsi davanti al pubblico. Saranno i vincitori del Premio “Carlo Maldotti” i protagonisti del concerto in programma sabato 21 novembre, alle ore 18, al Conservatorio Nicolini, dove si terrà anche la cerimonia ufficiale di premiazione. Un appuntamento che mette in luce il talento e la preparazione degli studenti dell'Università piacentina, offrendo loro l'opportunità di condividere il proprio percorso artistico attraverso un programma che abbraccia diversi strumenti e generi musicali.

Sul palco si alterneranno solisti e formazioni cameristiche. Per la sezione violino si esibiranno Manuela Mosca, Valentino Olzi, Maria Fenucci ed Elena De Benedictis. Il trio di fiati sarà composto da Antonio Cesarano, Nausicaa Sidoli e Martina Curotti, mentre Vittorio Lanzi ed Emanuele Del Re si esibiranno in un duo violoncello e pianoforte. Ampio spazio sarà riservato anche al pianoforte, con le esibizioni di Claudia Rosso, Andrea Serena, Elisa Bellin, Asia Scaglia, Leonardo Ario Soressi e Matteo Grecchi.

A completare il programma sarà Marta De Leo, interprete della sezione canto jazz. La direzione artistica della manifestazione è affidata a Maria Grazia Petrali.

«Questo premio rappresenta un'importante opportunità per valorizzare il talento dei nostri studenti e dare visibilità al loro impegno e alla qualità del percorso formativo del Nicolini - dichiara il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi -. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla famiglia Maldotti per la sensibilità e il sostegno dimostrati nel promuovere un'iniziativa che investe concretamente sui giovani e sul futuro della musica. Il loro contributo è un valore prezioso per tutta la nostra comunità accademica».