Il Carpaneto Music Festival punta alla musica contemporanea

Le novità della VII edizione del Carpaneto Music Festival, che quest’anno è patrocinato dalla Provincia, sono due: il focus sulla contemporaneità e lo svolgimento in due sezioni, la prima tra giugno e luglio e la seconda (presentata successivamente) a settembre. Lo ha spiegato la direttrice artistica, nota arpista e compositrice, Tatiana Alquati, che ha sottolineato la buona sinergia tra Comune e associazione promotrice Tham Project17 diretta dalla docente di pianoforte del Nicolini Antonella Vignali. Alquati ha poi illustrato i primi tre concerti che, come sempre, vedranno protagonisti musicisti di fama nazionale e internazionale. La prima serata, sabato 14 giugno (nel cortile di Palazzo Scotti da Vigoleno, con inizio alle 21 e a ingresso libero come tutte altre), vedrà il ritorno del pianista Carlo Balzaretti, già protagonista di un’acclamata masterclass al Nicolini, con "Buster Keaton, come non l’avete mai sentito". «Suonerà presentando corti di Keaton spaziando da Scarlatti a Gershwin per sottolineare l’importanza della presenza della musica nei film muti attraverso leitmotiv e citazioni evocative». Nella seconda serata, sabato 21 giugno, Vanja Contu, che proviene da basi classiche e poi ha sperimentato nell’elettrotecnica. «Lavora inoltre per la Salvi Harps come assistente tecnica del suono e si esibirà sull’arpa Elettra con un programma vario». La terza serata, sabato 5 luglio, vedrà protagonista «un duo ligure composto dal pianista Niccolò Ricci e dal saxofonista Thomas Luti, amici di lunga data, tra brani di Bach, Bozza, autori francesi, americani, Piazzolla e altre sorprese». Insieme a Vignali, la direttrice artistica ha ringraziato gli sponsor.

Il sindaco Andrea Arfani ha sottolineato «l’importanza della rete tra istituzioni e privati" sottolineando «l’alto valore delle proposte di Tham, che ogni anno organizza il Carpaneto Music Festival». L’assessora alla cultura Francesca Bertoli Merelli ha aggiunto che, puntando su «un genere contemporaneo e meno consueto, proporremo al paese e a tutti coloro che verranno l’opportunità di approfondire la propria conoscenza musicale con grandi protagonisti che, altrimenti, non sarebbero avvicinabili». Antonella Vignali ha aggiunto che, essendo musiciste, lei e Tatiana Alquati invitano «ottimi musicisti che possa essere anche d’appeal per il paese». Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, main sponsor, ha spiegato: «La nostra presenza qui è la testimonianza di come agisce la Fondazione, che ha una sua politica culturale e sostiene volentieri, in perfetta coerenza, iniziative legate al contemporaneo come il Festival del pensiero e XNL».

In sala erano presenti alcuni rappresentanti degli altri sponsor: Casella macchine agricole, Antincendio Pierre, DC Douglas Chero, Giuseppe Ghittoni Enrico Zanelli Fideuram private banker, panificio Devoti, panificio Orezzi Giovanni, Impresa GCV. Il Conservatorio Nicolini di Piacenza e Puccini di Gallarate spiccano tra i patrocinanti della manifestazione, che si inserisce nella Festa della musica 2025.