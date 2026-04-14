Il Conservatorio apre le porte: torna l’Open Week tra musica e formazione

Seconda Open Week per il Conservatorio Nicolini, che dal 13 al 18 aprile torna ad aprire le proprie aule e sale al pubblico, dopo il successo della prima edizione. L’iniziativa permette di entrare nel vivo della vita accademica e artistica dell’istituto, coinvolgendo studenti, appassionati e curiosi. Per cinque giorni, dalle 10 alle 18, i visitatori potranno assistere a lezioni, prove e attività dei diversi dipartimenti, vivendo da vicino l’esperienza di un’università musicale e confrontandosi con docenti e allievi.

Durante l'Open Week sarà possibile partecipare a momenti di studio e approfondimento nelle varie discipline, oltre ad assistere alle prove di ensemble e gruppi strumentali, tra cui orchestra e formazioni cameristiche. L’obiettivo è offrire una panoramica concreta dei percorsi formativi e delle opportunità professionali, facendo conoscere da vicino la realtà del Conservatorio e la passione che anima chi lo vive ogni giorno.

Il presidente Massimo Trespidi sottolinea come l’apertura alla città sia una missione centrale: l’Open Week rappresenta un’occasione per rendere la musica accessibile e rafforzare il ruolo del Conservatorio come punto di riferimento culturale del territorio. Anche il direttore Roberto Solci evidenzia il valore dell’iniziativa, che consente al pubblico di vivere un’esperienza autentica e di scoprire il Conservatorio non solo come luogo di formazione, ma come centro in cui nascono talenti e opportunità.

Per informazioni e programma completo è possibile consultare il sito ufficiale del Conservatorio o contattare la segreteria.