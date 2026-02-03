In Conservatorio un seminario sul mestiere del tecnico di pianoforti

C’è un mondo nascosto dietro ogni tasto che risponde al tocco del pianista. Un mondo fatto di precisione, ascolto, conoscenza profonda dello strumento e di un dialogo costante tra chi suona e chi rende possibile il suono. È a questo universo spesso invisibile che è dedicato l’incontro in programma giovedì 6 febbraio, dalle 15.30 alle 19.30, presso l’Aula 26 del Conservatorio Nicolini.

Il seminario, a cura di Antonio Tarallo, docente di Pianoforte del Conservatorio, propone un percorso di avvicinamento alla professione del tecnico-preparatore di pianoforti, una figura centrale nella vita musicale ma ancora priva di un riconoscimento strutturato. In Italia, infatti, il settore soffre l’assenza di un albo professionale che ne definisca i confini e di un percorso formativo codificato, lasciando spesso la trasmissione delle competenze all’esperienza diretta e a percorsi individuali.

A partire da questa constatazione, l’incontro intende aprire una riflessione sulle strategie possibili per colmare questo vuoto, analizzando il ruolo delle istituzioni formative, le competenze richieste oggi dal mercato e le prospettive lavorative per chi desidera intraprendere questa professione. Un’attenzione particolare sarà rivolta al rapporto di collaborazione tra tecnico e pianista, una relazione fatta di fiducia, ascolto reciproco e obiettivi condivisi, che incide in modo decisivo sulla qualità dell’esecuzione.

Il seminario, che fa parte del progetto ConsERvatorio Orienta finanziato da Regione Emilia-Romagna, alternerà momenti di approfondimento teorico a un’esperienza diretta sullo strumento. I partecipanti saranno coinvolti nelle fasi di smontaggio della meccanica del pianoforte, entrando concretamente nel cuore del suo funzionamento. A supporto dell’attività pratica verranno messi a disposizione disegni, fotografie e materiali storici che ripercorrono la nascita e l’evoluzione del pianoforte, dallo strumento ideato da Bartolomeo Cristofori fino al moderno pianoforte da concerto.

L’incontro sarà accessibile anche in diretta streaming offrendo così a studenti, musicisti e appassionati un’occasione preziosa per conoscere da vicino una professione fondamentale per il presente e il futuro della musica pianistica.