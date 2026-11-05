La “Gran Partita” di Mozart su Sky Classica: in onda l’esecuzione dei Solisti della Votto del Conservatorio

La musica di Wolfgang Amadeus Mozart arriva su Sky Classica con una nuova produzione che vede protagonisti i musicisti del Conservatorio Nicolini. Sabato 7 novembre, alle ore 23.50, il canale 121 di Sky trasmetterà in prima visione la Gran Partita, Serenata per fiati n. 10 in Si bemolle maggiore KV 361, una delle composizioni più significative del repertorio mozartiano per ensemble di fiati.

Alla direzione c’è Paolo Rossini, alla guida de I Solisti della Votto, formazione del Conservatorio Nicolini composta da tredici musicisti: Paolo Pinferetti e Stefano Calcaterra agli oboi; Pietro Tagliaferri e Sofia Maioli ai clarinetti; Ivano Rondoni ed Elena Dondi ai corni di bassetto; Alfredo Pedretti, Martina Giagosti, Dario Bertolini e Alessandro Amorini ai corni; Fausto Polloni e Stefano Ottomaniello ai fagotti. Completa l'organico Andrea Sala al contrabbasso.

La Gran Partita, articolata in sette movimenti, è una delle opere più ampie e articolate scritte da Mozart per strumenti a fiato. La varietà dei timbri, il dialogo tra le diverse sezioni e l'equilibrio tra dimensione cameristica e respiro sinfonico ne fanno una composizione di particolare interesse musicale.

La registrazione è stata realizzata a giugno di quest'anno, nella Sala dei Teatini, all'interno della rassegna musicale Allegro con Brio. Dopo la prima messa in onda di sabato 7 novembre, sono previste ulteriori repliche il 9, 11, 15, 17 e 26 novembre e il 4 dicembre. Un'occasione per ascoltare una delle pagine più suggestive del catalogo mozartiano nell'interpretazione dei Solisti della Votto.