A Tom Waits la tessera dell'Anpi Alta Val Tidone

Tom Waits ha ricevuto la tessera dell’Anpi Alta Val Tidone.

Non c’è altra maniera di iniziare questo articolo. Ma, di sicuro, bisogna raccontare la storia. Una bellissima storia.

L’antefatto è che il cantautore americano, ritirato dalle scene ormai da una dozzina d’anni, decide di fare un’eccezione e lo fa per interpretare la canzone “Bella ciao” con il suo grande amico, e storico chitarrista, Marc Ribot.

Se non avete ancora sentito la versione o non avete ancora visto il video, diretto da Jem Cohen nel 2018, andatelo a recuperare.

Ma, soprattutto, andate a recuperare l’album di Marc Ribot nel quale è inserita anche “Bella ciao”: un lavoro magnifico dal punto di vista musicale, ma anche storico ed etico. Sto parlando di “Songs Of Resistance 1942 - 2018”, nel quale Marc raccoglie una serie di brani di protesta di vari Paesi del mondo, tra cui l’Italia, e si esibisce, oltre che con Tom, con altri grandi artisti, tra i quali Steve Earl e Meshell Ndegeocello.

Il gesto del tesseramento all’Anpi - Associazione nazionale Partigiani d’Italia - sezione di Piacenza - Alta Val Tidone, con la crocetta sull’autodichiarazione “antifascista” (ben visibile nella foto in basso), proviene dall’intraprendenza e, soprattutto, dai valori etici della piacentina Laura Lusardi, segretaria Anpi Alta Val Tidone, per l’appunto. Lo scorso anno, Lusardi aveva tesserato Marc Ribot. «Mio figlio si occupa di Musica Jazz, e scrive per l’omonima rivista, così ho avvicinato Marc, con il quale sono ancora in contatto, e lui ha aderito subito con trasporto. E non solo: ha fatto da tramite con Tom Waits - che ora abbiamo tesserato a sua volta -, che ha accettato perché condivide gli stessi valori antifascisti».

La tassera Anpi Alta Val Tidone di Tom Waits



Laura, che con Ribot sta anche cullando la realizzazione di alcuni progetti - dei quali, per scaramanzia, si parlerà più avanti - ha anche tesserato il celebre attore Elio Germano. «Elio l’ho avvicinato grazie a mia figlia, che invece è appassionata di cinema. Ed è stato un piacere ricevere la sua adesione».

Con Lusardi, la conversazione poi scivola tra tanti ricordi vicendevoli: le figure dei nonni che hanno fatto la guerra o entrambe le guerre o la Resistenza sulle nostre colline. E poi, tutto il patrimonio storico e sociale del nostro territorio, «la cui testimonianza deve essere viva per continuare ad essere trasmessa ai giovani». Ed ecco, allora, l’importanza di tesserare anche grandi artisti e personalità che portano avanti i valori della libertà e della pace nel mondo, che sono poi quelli della Resistenza piacentina. Sicuramente, una diretta eredità, anche nel nome di chi è morto perché potessimo essere liberi, oggi.

Laura aggiunge che, a proposito degli Stati Uniti, parlando con Marc Ribot ha colto l’esigenza - per non dire l’urgenza - di raccontare la Resistenza italiana, specialmente in questo frangente politico e storico. Una “lacuna” che, almeno per il momento, manca al patrimonio culturale americano. Da qui, anche l’idea del chitarrista di registrare “Bella ciao” in collaborazione con Waits - al quale, nel frattempo, è stata spedita la sua tessera Anpi.

La copertina dell'album "Songs of Resistance 1942-2018" di Marc Ribot, che contiene "Bella ciao"



Ed è chiaro che l’amicizia tra Marc Ribot e Tom - non l’unica, particolarmente significativa, a proposito della sua vicinanza all'Italia (mi riferisco a quella con Roberto Benigni) - si fonda non solo sulla musica e sui capolavori scaturiti da entrambi, ma sulla condivisione di idee a valori umani imprescindibili, che li hanno portati, più di una volta, a "metterci la faccia". Ora, anche per sostenere l‘Anpi in Alta Val Tidone.