Papa was a Rollin' Stone: così Bergoglio ha riacceso la speranza delle rockstar

Patti Smith è tra le artiste che più volte ha incontrato Papa Francesco, con cui condivide la devozione per San Francesco d’Assisi. La cantante, celebre per “People Have the Power”, ha visitato anche la chiesa di Santa Maria di Campagna a Piacenza nel 2022.

Tra i musicisti colpiti dal messaggio inclusivo e pacifista di Bergoglio c’è anche Bono Vox. Il leader degli U2, da sempre impegnato su temi sociali, ha incontrato più volte il Papa, elogiando l’enciclica “Laudato si’” e definendola innovativa. Anche Bruce Springsteen ha mostrato vicinanza ai valori del pontefice, pur non avendo mai confermato un incontro diretto. I suoi brani, come quelli dell’album Devils & Dust, riflettono tematiche bibliche e spirituali. Bob Dylan, convertitosi al cristianesimo alla fine degli anni ’70, ha dedicato più dischi a tematiche religiose e si esibì davanti a Papa Giovanni Paolo II nel 1997. Nel 2000, durante il Giubileo, fu Lou Reed a suonare per il Papa. In tempi più recenti, anche artisti come Billy Joel e Rod Stewart hanno fatto visita a Papa Francesco.

Sono numerosi i musicisti, anche italiani, che hanno espresso affetto e vicinanza al pontefice, confermando quanto il messaggio di Francesco abbia saputo toccare anche il mondo della musica.