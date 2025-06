Per i Negramaro è una consuetudine. Incontrano la stampa prima di iniziare le loro tournée e lo fanno, di volta in volta, in città diverse. È accaduto anche nel Piacentino, dove in passato hanno suonato alcune volte, e al mitico locale Fillmore di Cortemaggiore nell’ormai lontano 2005.

Ma lo spirito del gruppo, la cui musica si è inevitabilmente - e fortunatamente - evoluta è rimasto lo stesso.

E così, poco lontano dalle guglie trecentesche di Palazzo Vecchio, stavolta hanno deciso di incontrare la stampa (ma all’esterno c’erano gruppetti di fan in attesa di uno scatto e di un autografo) per annunciare il loro ritorno dal vivo sul palco del Nelson Mandela Forum. E per la precisione, il 12 ottobre 2025.

La band salentina, che è sempre molto simpatica e alla mano, sarà protagonista di una delle date più attese del tour “Negramaro Palasport 2025”, che da fine settembre toccherà le principali città italiane.

Dopo il successo dell’ultimo album “Free Love” (Sugar), i Negramaro proporranno al pubblico «uno show spettacolare». E il concerto di Firenze del 12 ottobre rappresenta «una delle tappe centrali del tour, con un mix tra i nuovi brani e le canzoni più amate di un repertorio ormai ventennale».

In conferenza, il frontman Giuliano Sangiorgi ha ribadito il forte legame con il capoluogo toscano: «Siamo molto felici di tornare a Firenze. L’ultima volta è stata nel 2019, ma il ricordo di questa città è sempre vivo. Firenze ci ha sempre accolto in maniera incredibile: il pubblico qui è calorosissimo, brucia forte. Io non vedo l’ora di tornare». Inoltre, Sangiorgi ha ricordato proprio come Firenze sia «sempre stata vicina alla band fin dagli esordi: nel 2005 arrivavamo a Sanremo da sconosciuti, ma facevamo già il pieno nei piccoli club di Firenze, Bologna e Roma. Il sostegno ricevuto da questa città fin dall’inizio è qualcosa che non dimenticheremo mai».

In effetti, l’amore per i Negramaro si subito acceso in Emilia, e anche a Piacenza. « È così. Il Fillmore? Lo ricordo bene! Era un posto mitico, dove siamo venuti a suonare sapendo che su quel palcoscenico erano saliti musicisti internazionali pazzeschi. Una bella responsabilità, un grande onore. E un pubblico caldissimo, ne conserviamo un bel ricordo».

Un momento del concerto dei Negramaro al Fillmore di Cortemaggiore nel 2005

Tornando al concerto di Firenze, «sarà all’insegna delle emozioni e delle sorprese - precisano i Negramaro -. Oltre a presentare i brani del nostro ultimo album “Free Love” (che sta andando forte), ci sarà grande spazio per i successi storici tra cui “Estate”, che quest’anno compie vent’anni».

«Questo tour è un ritorno alle nostre persone - ha spiegato Danilo Tasco, il batterista della band -. Sarà un tributo a chi ci ha seguito e a chi continua a farlo».

«Ci piace stupire ma soprattutto stupirci noi per primi» gli ha fatto eco Giuliano. Poi la questione scivola in un piccolo scambio di opinioni su cosa muove tanti musicisti, anche dopo decenni e magari una carriera lunga una vita alle spalle, a continuare a fare musica: «Il fatto è che è il mestiere più bello del mondo e ci sono sempre sorprese dietro l’angolo, non ti stanchi mai...».

Infine, a proposito di sorprese, sul palco dei palazzetti potranno anche esserci ospiti:«Non sappiamo chi, ma se qualche collega passasse a salutarci, gli diremo di unirsi a noi».

E in attesa di un ritorno dalle nostre parti, intanto le date del tour si trovano al sito www.negramaro.com e i biglietti su Ticketone.it