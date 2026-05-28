L’Orchestra del Conservatorio chiude l’anno accademico con Beethoven e Dvořák

Sabato 30 maggio alle ore 21, nel Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini, è in programma il concerto dell’Orchestra del Conservatorio, appuntamento conclusivo dell’anno accademico della classe di Formazione Orchestrale del Maestro Giuseppe Camerlingo.

«Il concerto è straordinariamente ordinario. Frutto di un lungo e paziente lavoro, condiviso con gli allievi e i docenti di strumento», spiega Camerlingo. «La sostanza del lavoro consiste nella ricerca dell’armonia e della fusione dell’insieme, che può partire solo dalla abilità ad ascoltarsi e dal sentirsi parte di un unico organismo che ha un obiettivo comune: trasmettere al pubblico l’ingegno costruttivo dei compositori e suscitare le profonde emozioni che la musica evoca».

Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93 di Ludwig van Beethoven e del Concerto per violoncello e orchestra in si minore op. 104 di Antonín Dvořák. La parte solistica sarà affidata al violoncellista Daniele Benedetti, studente della classe del professor Jacopo di Tonno, selezionato tramite audizione interna fra una rosa di eccellenze di punta del Nicolini.

L’Orchestra rappresenta una ventina di classi strumentali del Conservatorio e il concerto è uno dei momenti cruciali della ricca attività artistica che il Nicolini offre alla città. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.