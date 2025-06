Musiche Nuove: nove concerti d’autore nelle valli piacentine

È stato presentato questa mattina, nel Salone d’Onore della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il programma estivo della rassegna Musiche Nuove a Piacenza che, dal 27 giugno al 15 agosto, proporrà nove serate musicali in altrettante suggestive location delle valli piacentine.

Ad aprire il cartellone sarà, venerdì 27 giugno, la pianista romana Alessandra Celletti, protagonista nella piazzetta dell’asilo di Travo con l’anteprima del concerto Satie mon amour, un omaggio al compositore francese Erik Satie, a cento anni dalla sua scomparsa. L'intero cartellone si articola in nove concerti, ad ingresso libero (tranne la tappa del 12 agosto), che porteranno la musica in luoghi suggestivi della provincia di Piacenza, da Bobbio a Pecorara, da Nibbiano a Caminata fino a Travo da dove si comincia il prossimo 27 giugno.

Il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Mario Magnelli, ha sottolineato il valore della rassegna: «Siamo da anni compagni di viaggio di Musiche Nuove e la sosteniamo con convinzione, riconoscendone la rilevanza e l'interesse culturale. Credo che questa proposta continuerà a riscuotere sempre maggior successo. Ogni appuntamento è pensato come un’esperienza culturale di alta qualità, capace di coinvolgere lo spettatore in un viaggio d’ascolto attuale e stimolante».

Il maestro Camillo Mozzoni, direttore artistico della rassegna, ha invece messo in evidenza la cifra distintiva del progetto: «Anche quest’anno Musiche Nuove si distingue per proposte originali e trasversali, dove si incontrano estetiche differenti, geografie sonore lontane e affinità inattese. Un dialogo vitale tra generi, territori e generazioni. Le nostre iniziative mirano a promuovere la musica del nostro tempo — classica, jazz, progressive, etnica, rock — senza steccati o distinzioni di genere: è questa la nostra cifra più autentica».

Con Max Marchini un assaggio della programmazione: «Dopo l'inaugurazione con Alessandra Celletti che porterà in prima assoluta un omaggio a Erik Satie ecco il salto al 1 agosto, alla Pietra Perduca, con il concerto del compositore iraniano Alireza Mortazavi. Poi il 2 Lino Capra Vaccina al Penice, il 6 agosto, a Travo in Piazza Trento, l’imperdibile live di Bernardo Lanzetti, storica voce della PFM, l'11 agosto nei Chiostri di San Colombano il progetto Moonchild, il 12 agosto, in Piazza Combattenti a Nibbiano, arrivano Paul Roland e i piacentini Not Moving, il 13 agosto, a Bobbio in Piazza Duomo, sarà la volta di John Greaves & Friends. Il 14 agosto, al Parco Giochi di Caminata, suoneranno i Jimmy & The Scots con il loro folk irlandese travolgente, e per chiudere in bellezza, il 15 agosto a Pecorara, il live di Giorgio Fico Piazza. Cerchiamo, come sempre, di unire mondi diversi nel nome della musica contemporanea e della libertà espressiva».