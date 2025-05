Per Zucchero sapori piacentini prima del tour

Zucchero Fornaciari, il bluesman reggiano famoso in tutto il mondo, il 18 maggio ha pranzato all'Osteria del Morino a Caorso, godendosi una domenica di sole, densa di profumi e di sapori. Il cantautore ha ordinato, e gustato con grande piacere piatti e prodotti piacentini. In particolare, si è complimentato per un piatto a base di pollo di Viustino.

Zucchero, che nel nuovo album, "Discover II", rivisita i brani iconici del repertorio musicale italiano e internazionale che ha più amato ("Just Breath", "Una come te", "With or Without You", "Knockin' on Heaven's Door"...), si sta preparando per il tour che lo porterà, da fine giugno fino alla fine di ottobre, in giro per tutta l'Italia e nelle più importanti capitali degli Stati Uniti.

Non è il primo vip del mondo dello spettacolo, a fermarsi a pranzo o a cena al Morino. Ricordiamo, tra i tanti, Veronica Lario e, più di recente, Amadeus e gli ex concorrenti del Grande Fratello Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti.